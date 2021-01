Trump abandona la Casa Blanca per últim cop

El president sortint Donald Trump ha abandonat ja la Casa Blanca, acompanyat de la seva esposa, Melania. Ho ha fet a bord de l'helicòpter presidencial Marine One, que s'ha enlairat poc després de les 8.15 del matí hora nord-americana per portar-lo cap a la la base de la força aèria Andrews, on agafarà l'Air Force One en el seu últim viatge a bord d'aquest avió, reservat per al president dels Estats Units, per anar a la seva mansió de Mar-a-Lago, a Florida.

Trump ja va anunciar fa dies que no assistiria a la cerimònia d'inauguració de la presidència de Joe Biden, que es durà a terme a les 12 del migdia, en només quatre hores. És el primer president des del 1869 que no assisteix a la presa de possessió del seu successor, i ho fa, a més, quan encara no ha acceptat la seva derrota electoral i segueix afirmant falsament que li han robat les eleccions.

El president sortint fins i tot ha enviat invitacions per oferir-se a ell mateix una sortida de la Casa Blanca amb tots els honors, des de la base militar Andrews, però el seu mateix vicepresident, Mike Pence, ja ha anunciat que no aniria a la suposada cerimònia de comiat de Trump, i en canvi sí que assistirà a la jura del càrrec de Biden, que tindrà lloc al Capitoli. A la base militar i abans d'agafar l'avió, Trump té previst fins i tot pronunciar un discurs de comiat.

A les 8.30h del matí, hora local, l'helicòpter presidencial ha aterrat a la base de la força aèria d'Andrews, mentre els altaveus col·locats a la pista el rebien amb la cançó Gloria a tot volum, amb una entrada similar a la que feia en els seus mítings de campanya. La seva família, encapçalada pels seus fills Ivanka, Donald Junior i Eric, l'han rebut allà, amb alguns dels membres de l'equip del president sortint.

Desenes de seguidors també han format part del públic que l'ha rebut, a més de diversos canons que han disparat al cel mentre Trump i Melania pujaven a l'escenari col·locat a la base per al comiat. Des d'allà, ha advertit als seus seguidors que encara no es dona per vençut del tot: "Tornarem d'alguna manera" [ We will be back on some form], ha afirmat, cosa que ha desfermat els aplaudiments del seu públic.

"No vam ser una administració normal", ha dit Trump, que ha repassat algunes de les fites dels seus quatre anys a la Casa Blanca. Ha destacat, per exemple, "la reducció d'impostos més gran que s'ha fet mai". El president sortint ha tret pit de la bona marxa de l'economia fins al febrer de l'any passat, quan la pandèmia de covid-19 va enfonsar el país en la crisi. També s'ha atribuït l'èxit d'haver desenvolupat la vacuna del covid-19 "en nou mesos en lloc de nou anys o cinc", un fet que ha qualificat de "miracle".

"Hem treballat fort, ho hem donat tot al camp, hem tingut molts obstacles i els hem superat", ha dit, i ha recordat també els 74 milions de vots que va aconseguir en les eleccions del 3 de novembre passat, "el rècord de qualsevol president en el càrrec". Ha tingut paraules de record per a les víctimes del covid-19, tot i que en el seu últim discurs com a president dels Estats Units ha tornat a nomenar-lo despectivament com tantes altres vegades: "el virus xinès".

"Sempre lluitaré per vosaltres, estaré mirant, escoltant, i us dic que el futur d'aquest país no ha sigut mai millor. Li desitjo a la nova administració una gran sort i grans èxit. En tindran perquè tenen els fonaments per fer coses espectaculars", ha dit.

Abans d'entrar a l'Air Force One, Trump i Melania s'han girat per saludar els seus seguidors i han entrat a l'aparell que els portarà finalment a la seva casa de Florida. Trump marxa de la Casa Blanca per últim cop amb els nivells més baixos d'aprovació que ha tingut mai en la seva presidència, al voltant d'un 34% de suport.