Trump adverteix els militars veneçolans que si no abandonen Maduro "ho perdran tot"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a demanar als militars i alts caps de l'exèrcit de Veneçuela que abandonin el president chavista, Nicolás Maduro, que donin suport al president autoproclamant, Juan Guaidó, i que deixin entrar l'ajuda humanitària que països com els EUA han ofert als veneçolans a través de Guaidó. Si no ho fan, els ha advertit: "No trobareu port segur, ni cap sortida fàcil. Ho perdreu tot".

En un discurs davant d'una multitud formada principalment per immigrants veneçolans i cubans a Miami, Trump ha reiterat el seu suport a Guaidó i ha assegurat que vol "una transició pacífica" a Veneçuela, però també que "totes les opcions segueixen sobre la taula".

Segons Trump, s'acosta el dia en què tot el continent americà "serà lliure per primer cop", perquè s'hauran derrotat "les tiranies" de Veneçuela, Cuba i Nicaragua, ha dit. "He vingut aquí a proclamar que arribarà un nou dia a l'Amèrica Llatina. A Veneçuela i a tot el continent, el socialisme està morint i la democràcia, la llibertat i la prosperitat reneixen", ha afirmat davant d'un públic que l'aclamava amb crits i banderes veneçolanes i cubanes.



El president veneçolà, Nicolás Maduro, ja ha respost al discurs de Trump titllant-lo de "nazi" i d'actuar "com si Veneçuela fos seva".