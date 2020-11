Trump s'aferra al poder amb la connivència del Partit Republicà

"Perdre no és fàcil, per a mi no ho és". El mateix dia de les eleccions, el dimarts 3 de novembre, Donald Trump admetia amb aquestes paraules que no gestiona gens bé la derrota. Una setmana després, i quan han passat més de dos dies des que el seu rival, Joe Biden, va ser declarat president electe, el magnat demostra com és de dur realment per a ell acceptar que ha perdut. No ha tornat a sortit a parlar des de dijous, però el seu Twitter segueix traient fum amb acusacions infundades de frau electoral, d'eleccions "robades" i missatges de "guanyarem" –tot en majúscules– que l'allunyen cada cop més de la realitat. Tal com queda clar en el reguitzell de tuits eliminats o marcats per la xarxa social com a dubtosos.

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Fins i tot el seu secretari d'Estat i mà dreta fidel, Mike Pompeo, pronosticava aquest dimarts "una transició pacífica cap a un segon mandat de Trump".

La Casa Blanca s'aferra als seus fets alternatius, i el Partit Republicà fa mutis o, fins i tot en més d'un cas, s'apunta a la teoria conspiratòria. El líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, parlava també ahir de "vots il·legals" i defensava que Trump "té el 100% dels drets de mirar les al·legacions d'irregularitats i mesurar les seves opcions legals". De fet, fins aquest dimarts, només quatre senadors republicans havien sortit a felicitar Joe Biden com a nou president electe, entre ells Mitt Romney, el senador d'Utah que s'ha significat en aquest mandat per ser l'únic que plantava cara al president Trump en algunes de les polèmiques dels últims quatre anys. Els senadors Ben Sasse, de Nebraska, Sussan Collins, de Maine, i Lisa Murkowski, d'Alaska, completaven la llista d'alts càrrecs republicans que concedien la victòria a Joe Biden, igual que l'expresident republicà George W. Bush, que va felicitar el president electe ja diumenge.

Un total de 31 republicans exmembres del Congrés van signar una carta oberta per demanar a Trump que accepti la derrota, però, d'entre els que actualment ocupen un seient al Senat o a la Cambra de Representants, la majoria de republicans donava suport, tàcit o explícit, a l'estratègia de Trump. És més, els dos senadors de Geòrgia, que es juguen el seu escó en una segona volta el pròxim 5 de gener, van demanar la dimissió del responsable de supervisar les eleccions a l'estat, també republicà, per les "irregularitats" en el recompte en aquell estat. Està clar que tots dos veien encara Trump com un actiu per mobilitzar les seves bases electorals.

"Els que intenten utilitzar el sistema legal per esborrar vots són els que estan soscavant la integritat de les eleccions. Les opcions de Trump de capgirar els resultats són molt petites, però potser pot crear una narrativa, en què ell és la víctima, que li serveixi per mantenir una base política en el futur", diu a l'ARA Rich Garella, portaveu d'Our Vote Philly, organització no partidista que supervisa les eleccions a Pennsilvània, un altre estat on Trump denuncia que hi va haver "milers de vots il·legals". Garella assegura que "no hi ha cap evidència" que doni suport a aquestes denúncies. "Vots de persones mortes? Potser hi ha un o dos errors, però no a una escala que pugui alterar el resultat", afegeix per telefon.

Bloqueig al procés de transició

Però l'obstruccionisme de Trump té ja unes conseqüències tangibles. L'equip de transició de Joe Biden encara no s'ha pogut posar a treballar perquè l'Administració de Servies Generals (GSA, en anglès) encara no ha signat la carta de reconeixement oficial del nou president electe. Una funcionària nomenada per Trump el 2017, Emily Murphy, és l'administradora de la GSA i, per tant, qui ha de signar aquesta carta. I fins aquest dimarts s'havia negat a fer-ho, amb la qual cosa bloquejava l'accés de Biden als 6,6 milions de dòlars del pressupost federal que necessita per dur a terme el traspàs de poders.

L'equip de Biden, de fet, s'està plantejant fins i tot prendre mesures legals per forçar aquest organisme governamental a signar la carta i facilitar la transició. I és que el bloqueig sostingut per Emily Murphy impedeix també a Joe Biden i Kamala Harris accedir a informació classificada, a la qual normalment el president electe accedeix immediatament després de ser escollit. Els equips del president i la vicepresidenta electes tampoc no poden accedir als edificis governamentals per iniciar el traspàs de poders amb els seus contraparts en les agències del govern, ni es poden iniciar les revisions del nou personal per concedir-los accessos a informació confidencial. Tot això estava pendent de la signatura d'Emily Murphy.

Però, a més de bloquejar l'accés del nou govern de Biden, Donald Trump s'atrevia fins i tot a fer canvis dins de la seva mateixa administració. De nou a través del Twitter, va acomiadar el secretari de Defensa, Mark Esper, a qui en alguna ocasió s'havia referit com a Yesper (Sí, Esper) per fer mofa del que considerava una falta de caràcter, i el va substituir per Christopher Miller.

La maquinària de l'administració Trump es va posar també al servei de la teoria conspiratòria del president. El seu fiscal general, William Barr, enviava dilluns al vespre una circular a tots els fiscals generals estatals, a les divisions criminals i fins i tot al cap de l'FBI per "autoritzar investigacions" sobre possibles fraus electorals. Un moviment que aviat va ser denunciat com a intent d'utilitzar el departament de Justícia per a finalitats partidistes.

Una estratègia legal que sembla encaminada a donar-li tan mal resultat com la batalla impulsada als tribunals pel seu advocat, Ruddy Giuliani. Com si fos un mal auguri, la roda de premsa de dissabte de l'exalcalde de Nova York, que es va celebrar davant del rònec magatzem Four Seasons Landscape, en una mena de polígon industrial de Filadèlfia, va ser un fiasco: pel que sembla, l'organització es va equivocar pensant que intentava llogar l'Hotel Four Seasons. Això ja va donar molta munició dilluns als programes nocturns d'humor polític.