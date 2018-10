Trump va forjar part de la seva fortuna gràcies al frau fiscal, segons 'The New York Times'

Donald Trump no va forjar la seva fortuna tot sol, com sempre li agrada presumir. El president nord-americà va heretar més de 400 milions de dòlars dels seus pares a través de pràctiques fiscals dubtoses i, en alguns casos, clarament fraudulentes, segons una investigació del The New York Times. El periodistes del diari han analitzat un ampli arxiu de declaracions de renda i altres documents fiscals i judicials de les empreses de la família Trump.

El rotatiu novaiorquès explica que Trump i els seus germans van crear una empresa falsa per ocultar milions de dòlars dels seus pares, i van infravalorar els actius del negoci immobiliari patern per evitar el pagament de grans quantitats d'impostos quan el van heretar.

L'advocat, Charles J. Harder, va enviar un comunicat al Times en el que assegura que les acusacions de "frau i evasió fiscal són falses al cent per cent". I afegeix que Trump pràcticament mai es va ocupar de qüestions fiscals ja que havia delegat totes aquestes tasques a familiars i professionals.

Els pares del president nord-americà, Fred i Mary Trump, van deixar als seus fills una fortuna de més de 1.000 milions de dòlars. Això hauria suposat uns 550 milions al fisc, segons la taxa de 55% imposada en l'època a regals i herències familiars. Els Trump, en canvi, només van pagar 52,3 milions d'impostos (un 5%).

Fred Trump era un magnat immobiliari com el seu fill. El The New York Times assegura que Trump va ajudar al seu pare a formular un pla que devaluava el valor de les propietats immobiliàries en les declaracions d'impostos. I, en concret, relata que l 'any 1997, els Trump van declarar un valor molt per sota del real per la cartera immobiliària de la família: 41,4 milions de dòlars. Deu anys més tard, els immobles es van vendre per una quantitat que ho multiplicava per 16.

Un empresari fet a si mateix?

Aquestes revelacions desmuntarien la imatge d'empresari fet a si mateix que Trump ha cultivat al llarg dels anys. Ho va fer en el seu bestseller The art of the Deal (L'art de la negociació) i en el seu programa de televisió The Apprentice, i quan va anunciar la seva cursa a la Casa Blanca.

El diari assegura que el president va arribar a rebre el que avui equivaldria a 413 milions de dòlars del seu pare. I apunta que quan les finances de Donald Trump es "van enfonsar" en als anys 80 i 90, el Fred Trump li va transferir l'equivalent a 8,3 milions de dòlars d'avui.

De fet, segons el Times, Trump va començar a rebre diners del seu par, des de ben petit. Als tres anys ja rebia 200.000 dòlars anuals del seu progenitor i als vuit era milionari.

En l'article, els periodistes del Times admeten que els documents revisats no inclouen les declaracions de renta del president Trump -que el 2016, contrari a la tradició establerta pels seus antecessors, es va negar a fer-la pública.

El Departament de Taxes de l'estat de Nova York ha assegurat en les últimes hores que ha iniciat una investigació sobre les acusacions de frau fiscal del diari contra Trump i els seus germans.