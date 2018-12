Trump amenaça de tancar totalment la frontera sud

El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar ahir amb tancar “completament”, és a dir, per a tothom, la frontera nord-americana amb Mèxic si els demòcrates no inclouen en el pressupost una partida per finançar el seu polèmic mur amb Mèxic, que té l’objectiu de frenar la immigració cap als Estats Units. De fet, aquest desacord ja ha provocat el tancament parcial de l’administració nord-americana, que porta vuit dies en aquesta situació, cosa que afecta part de l’activitat econòmica del país. “Ens veurem forçats a tancar la frontera sud del tot si els demòcrates obstruccionistes no ens donen els diners per acabar el mur i per posar fi a les ridícules lleis migratòries que condicionen el país”, va escriure ahir Trump, com ja és costum, a través del seu compte de Twitter. Malgrat l’enèsima amenaça del polèmic president nord-americà, tot sembla indicar que el tancament del govern es prolongarà almenys fins a principis del 2019, ja que la possibilitat que la Casa Blanca i l’oposició arribin a un acord sembla ara bastant improbable. L’administració Trump demana al Congrés que inclogui una partida de 5.000 milions de dòlars per a la barrera fronterera. En canvi, els democràtes s’hi neguen i insisteixen que de moment només estan disposats a destinar 1.300 milions a la seguretat fronterera, però, això sí, amb restriccions que impedeixin la construcció del mur.

Parlen els nord-americans

Mentrestant, els resultats d’una enquesta publicada ahir per la Universitat de Harvard demostrarien que més de la meitat dels votants dels Estats Units consideren que el president Trump hauria de retirar la seva demanda de finançament de la tanca fronterera, i reobrir l’administració. Segons l’estudi, basat en l’opinió de 1.407 votants registrats, una majoria d’un 58% aposta perquè Trump no insisteixi en la idea del mur, mentre que el 42% opina que el mandatari “no hauria de cedir” davant les pressions dels demòcrates al Congrés.

D’altra banda, un grup mèdic va confirmar ahir que la causa de la mort del nen guatemalenc indocumentat, que la nit del 24 de desembre va perdre la vida sota custòdia de les autoritats dels EUA, va ser una grip.