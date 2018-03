Trump ataca el fiscal que l'investiga per la ingerència russa

Donald Trump no descansa i aquest diumenge ha tornat a carregar contra la investigació sobre la trama russa dirigida pel fiscal especial Robert Mueller, que està intentant poder interrogar el president nord-americà per determinar quin va ser el seu paper en la presumpta ingerència del Kremlin en les eleccions presidencials del 2016 per afavorir la seva candidatura i perjudicar els interessos de la demòcrata Hillary Clinton.

Fidel al seu estil, Trump ha obviat la filiació republicana de Mueller per acusar-lo d'ajudar els demòcrates, a través de Twitter. "Per què l'equip de Mueller té 13 demòcrates de línia dura, alguns d'ells grans simpatitzants de la corrupta Hillary [Clinton], i zero republicans? Fa poc hi van afegir un altre demòcrata. Algú creu que això és just? I encara, no hi va haver conspiració [amb Rússia]!"

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de març de 2018

Trump ha assegurat que no ha conspirat amb Rússia però no ha estat fins aquest cap de setmana que s'ha atrevit a apuntar contra el fiscal especial. "La investigació de Mueller no hauria d'haver començat mai, perquè no hi va haver conspiració i no hi va haver delicte. Es va basar en activitats fraudulentes i en un fals dossier finançat per la corrupta Hillary [Clinton]", va tuitejar Trump aquest dissabte.

L'equip de Mueller fa més de dos mesos que negocia amb els advocats de Trump per interrogar el president, que ha assegurat que està disposat a testificar. La Casa Blanca, però, vol tancar com més aviat millor el capítol de Rússia, i els advocats de Trump volen exigir a Mueller que fixi una data per posar fi a la investigació, en concret uns 60 dies després de l'interrogatori al president, segons ha informat aquest mes el diari 'The Wall Street Journal'.

La majoria republicana del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants dels EUA és una certa garantia per a Trump perquè fa tot just una setmana va decidir posar fi a la seva pròpia investigació en assegurar que no s'havia trobat cap mena de coordinació entre la campanya de Trump i el Kremlin.

L'advocat de Trump va demanar ahir que el número dos del departament de Justícia, Rod Rosenstein, tanqui la investigació de Mueller perquè considera que va ser "manufacturada" per l'exdirector de l'FBI James Comey, acomiadat pel mandatari el maig passat, i l'exsubdirector d'aquesta agència Andrew McCabe.

El departament de Justícia va acomiadar McCabe aquest divendres, dos dies abans de la seva jubilació, després acusar-lo d'haver fet "una filtració no autoritzada a un mitjà de comunicació". McCabe, freqüent blanc de les crítiques de Trump, va denunciar que el seu acomiadament era un intent de desacreditar-lo com a testimoni en la investigació de Mueller, al qual suposadament ha lliurat una sèrie de notes que va prendre després dels seus contactes amb el president.

Els missatges de Trump sobre la investigació de Mueller van alarmar membres del Congrés, entre ells el demòcrata Mark Warner, que va demanar a "tots" els legisladors, de tots dos partits, que defensessin el fiscal especial "ara mateix".

The recent attacks on career public servants – particularly those directed at the men & women of our intel & law enforcement agencies – are disturbing & unacceptable. Important op-ed here from @RPublicService on the valuable contributions of our nation’s federal employees. https://t.co/lq9YeYnvLa — Mark Warner (@MarkWarner) 17 de març de 2018

Per la seva banda, el senador republicà Lindsey Graham ha afirmat a la cadena CNN que si Trump intentés acomiadar Mueller "seria el principi del final de la seva presidència" perquè seria una violació de la llei. El suport al fiscal general s'ha fet sentir des de les files republicanes en altres veus, com la del congressista Trey Gowdy, que en declaracions a la conservadora Fox News –la preferida de Trump– ha recomanat al president que si és "innocent actuï com a tal" i ajudi a fer que la investigació arribi fins al final en lloc d'atacar Mueller.