Trump acomiada al número dos de l'FBI a 26 hores de la seva jubilació

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, ha acomiadat aquest dissabte al número dos de l'FBI, Andrew McCabe, a poc més d'un dia de la seva jubilació, una decisió que el deixarà sense cobrar part de la seva pensió.

En un comunicat, Sessions ha explicat que una investigació interna de l'FBI i el Departament de Justícia conclou que McCabe va fer filtracions no autoritzades als mitjans de comunicació i no va tenir franquesa -fins i tot sota jurament-, en múltiples ocasions". En concret, McCabe hauria permès filtrar informació d'una investigació sobre donacions que va rebre la Fundació Clinton, de la qual formava part la demòcrata Hillary Clinton, segons han informat mitjans locals.

Amb base a l'informe, als seus troballes i a la recomanació del departament de l'FBI que s'ocupa de qüestions disciplinàries, Sessions ha pres la decisió d'acomiadar McCabe 26 hores abans que es pogués retirar aquest 18 de març, en el seu 50 aniversari. El seu acomiadament té com a conseqüència immediata la pèrdua d'una significativa part de la seva pensió.

Oficialment, McCabe, que portava més de 20 anys a l'FBI, ja havia renunciat al càrrec de subdirector a finals de gener, però continuava a l'agència a l'espera de la jubilació. McCabe va ser durant mesos centre de tensions entre la Casa Blanca i l'FBI, agència que dirigia la investigació sobre la trama russa i que va ser qüestionada en nombroses ocasions pel mateix president dels Estats Units, Donald Trump.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!