Trump castigarà les ingerències estrangeres en campanya electoral

Sancions per a qui interfereixi des de l'estranger en les eleccions legislatives d'aquest novembre als Estats Units. El president nord-americà, Donald Trump, ha signat aquest dimecres una ordre executiva per poder imposar "automàticament" sancions en el cas que es repeteixi el fet que un govern estranger entri en campanya per perjudicar algun dels candidats, tal com va passar en la cursa de fa dos anys en què la trama russa va atacar la demòcrata Hillary Clinton per beneficiar la candidatura de Trump.

El decret no afecta cap país o entitat en particular, i insta les agències d'intel·ligència a determinar si hi ha hagut intents d'influir en els comicis al Congrés. No obstant, Washington ha detectat "senyals" que Rússia, la Xina, l'Iran i Corea del Nord podrien "intentar" influir en la votació de novembre, les eleccions conegudes com de meitat del mandat, segons ha assegurat el director d'intel·ligència nacional dels EUA, Dan Coats, en una roda de premsa telefònica. Amb tot, Coats ha matisat que l'amenaça és ara per ara de poca intensitat.

Les principals agències d'intel·ligència nord-americanes coincideixen que Rússia va influir en les eleccions presidencials del 2016 amb l'objectiu d'ajudar a guanyar Trump, que llavors era el candidat republicà.

L'ordre signada pel president declara que hi ha una "emergència nacional" relacionada amb la possible ingerència estrangera en els comicis de novembre, cosa que permet establir una base legal per a la imposició futura de sancions vinculades a aquest tema. Les agències d'intel·ligència americanes tenen ara 45 dies per "avaluar" si hi ha hagut intents d'ingerència en el procés electoral, seguits d'uns altres 45 dies en què els departaments de Justícia i Seguretat Nacional determinaran si s'han d'imposar sancions de manera "automàtica", ha explicat Coats.

L'assessor de seguretat nacional de Trump, John Bolton, ha explicat en la mateixa conferència de premsa que aquestes restriccions podrien bloquejar els actius als Estats Units de "persones, entitats o estats" implicats en intents d'ingerència. Bolton ha negat que la decisió d'emetre aquesta ordre tingui res a veure amb les crítiques al mandatari nord-americà per la seva tendència a mostrar-se amistós amb el president rus, Vladímir Putin, i minimitzar la conclusions de les agències d'intel·ligència sobre la ingerència russa el 2016.