"És un dels meus": Trump avala el congressista republicà que va pegar a un periodista

Donald Trump ha avalat el congressista republicà Greg Gianforte, que el maig de 2017 va agredir el corresponsal del diari britànic 'The Guardian'. El president dels Estats Units ha elogiat el comportament violent del seu compatriota i davant unes 8.000 persones:"He is my guy" (És un dels meus), ha dit Trump.

És el primer cop que Trump es refereix en públic a l'atac contra un periodista en territori nord-americà. El comentari arriba en plena polèmica pe l cas de Jamal Khashoggi, el periodista saudita exiliat als Estats Units que va desaparèixer el 2 d'octubre al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul. L'afer ha desencadenat un escàndol d'abast mundial.

No obstant això, durant la protesta del "Make America great again" (Torna a fer una Amèrica gran) aquest dijous a la ciutat de Missoura el president va dir que creu que "Khashoggi està segurament mort", però va seguir amb la negativa des de Washington de no condemnar l'Aràbia Saudita i el seu príncep Mohammed bin Salman, encara que s'està pressionant Washington perquè es pronunciï.

La polèmica arriba perquè els Estats Units és un dels països que encara no han condemnat l'Aràbia Saudita per l'afer Khashoggi. Totes les sospites dels responsables del crim recauen sobre el govern saudita, i Amnistia Internacional i Human Rights Watch han demanat a les Nacions Unides que obrin una investigació.

Trump contra els mitjans

Des que Donald Trump va assumir el poder dels Estats Units l'any 2016 ha augmentat exponencialment l'enfrontament del president amb els mitjans i les seves discrepàncies amb els periodistes. Com és habitual durant els seus mítings polítics, el dijous a Missoula també va atacar el grup de periodistes titllant-los de proveïdors de notícies falses.