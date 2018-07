Trump impulsa el gir conservador del Tribunal Suprem amb el nomenament del jutge Kavanaugh

El president nord-americà, Donald Trump, ha designat aquesta matinada Brett Kavanaugh, un destacat jutge conservador pròxim al partit republicà, per ocupar el càrrec vitalici al Tribunal Suprem. D'aquesta manera el tribunal s'inclina cap a la dreta per a les pròximes dècades.

Després de més d'una setmana d'intriga, Trump ha anunciat des de la Casa Blanca el seu candidat a substituir el jutge conservador moderat Anthony Kennedy, que va anunciar la seva jubilació fa unes setmanes.

"El jutge Kavanaugh té credencials impecables", ha dit Trump quan ha fet l'anunci, en horari de màxima audiència."És un jurista brillant amb un estil d'escriptura clar i eficaç, considerat universalment com una de les millors i més agudes ments legals del nostre temps", ha afegit.

Kavanaugh, de 53 anys, té un perfil més conservador que Kennedy i, si és confirmat pel Senat, la seva arribada al Suprem consolidaria la tendència dretana de la majoria de jutges del tribunal –cinc–, davant dels quatre d'orientació progressista.

Aquest és el segon jutge nomenat per Trump per al Suprem, i, igual que Neil Gorsuch, el magistrat que va triar l'any passat, el president va seleccionar el seu candidat d'una llista de 25 juristes que tenen el vistiplau de la dreta cristiana i suposadament s'oposen a l'avortament i defensen el dret a portar armes.

No obstant això, en un moment de temors a l'esquerra i expectatives en la dreta sobre la possibilitat que el Suprem invalidi en algun moment la decisió del 1973 que va legalitzar l'avortament a escala nacional, Trump va insinuar que no havia triat el seu candidat pensant en aquest tema.

"Seguint amb el llegat del president [republicà] Reagan, jo no pregunto a un nominat les seves opinions personals. Les opinions polítiques d'un jutge no són importants, sinó si poden deixar aquestes opinions de banda per fer el que exigeixen la llei i la Constitució. I he trobat aquesta persona", va afirmar el president.

L'elegit per Trump, que ara exerceix com a jutge del Tribunal d'Apel·lacions del Circuit Federal per al Districte de Columbia, a la capital nord-americana, és molt pròxim a la saga política republicana més famosa dels EUA, la dels Bush.

L'expresident George W. Bush (2001-2009), que ha deixat clares diverses vegades les seves diferències polítiques amb Trump, ha elogiat avui en un comunicat l'"excel·lent decisió" del mandatari i es va desfer en lloances cap al jutge que va treballar per a ell com a conseller de la Casa Blanca i secretari de personal.

Kavanaugh també és molt respectat en els cercles legals conservadors, tot i que no té la simpatia de l'ala més dura dels republicans, on veus com la del senador Ted Cruz han augurat que el jutge decebria les bases dretanes.

Aquests sectors li critiquen les seves opinions suposadament ambigües sobre l'ús de mètodes anticonceptius i l'argumentació del seu dictamen el 2011 sobre la reforma sanitària de l'expresident Barack Obama, que suposadament va aplanar el camí perquè el Suprem decretés la constitucionalitat d'aquesta norma.

Però Kavanaugh també ha generat pors entre els progressistes, alarmats davant el probable gir a la dreta del tribunal, i el líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, ha promès que s'oposarà al seu nomenament amb totes les seves forces.

Trump en tindrà prou una majoria simple per confirmar Kavanaugh, però els republicans només controlen 51 dels 100 escons del Senat, i un d'ells no compta perquè pertany a John McCain, que es troba en tractament per la seva càncer cerebral.

Si els demòcrates votessin en bloc –cosa que no és clara, ja que tres d'ells afronten dures campanyes de reelecció en estats conservadors en les eleccions legislatives del novembre–, només necessitarien convèncer un republicà de votar en contra del candidat de Trump.

Aliè a la polèmica polítics i a les desenes de persones que es van manifestar davant el Suprem contra la seva nominació, Kavanaugh ha fet un discurs centrat en els seus valors familiars i la seva opinió que un jutge ha "d'interpretar la llei, no fabricar la llei".

"Si em confirma el Senat, mantindré la ment oberta en tots els casos i sempre buscaré preservar la Constitució dels Estats Units", ha assegurat el magistrat.