Trump va discutir amb militars dissidents un cop d'estat contra Maduro

El govern dels Estats Units va mantenir reunions secretes amb militars dissidents del règim de Veneçuela per preparar un possible cop d’estat contra Nicolás Maduro, però finalment els funcionaris nord-americans es van tirar enrere i els plans de desallotjar el chavista del poder per la força va quedar descartat. El 'New York Times' assenyala que el complot es va començar a gestar la tardor de l’any passat i que les trobades entre les dues parts es van allargar aquest any, sempre en tercers països, d’acord amb les informacions facilitades per funcionaris nord-americans i un excomandant militar veneçolà.

El rotatiu va preguntar a la Casa Blanca sobre la veracitat de les trobades i en un comunicat remès a la redacció es va limitar a afirmar que la voluntat de l’executiu és impulsar un “diàleg amb tots els veneçolans que expressin el desig de restablir la democràcia” per posar fi al patiment de la societat veneçolana. No obstant això, també segons el diari, en les converses va participar un comandament militar veneçolà inclòs a la llista negra que han elaborat els Estats Units.

Els militars rebels ja van buscar l’ajuda nord-americana durant l’administració Obama, però en aquella ocasió la seva petició va quedar en paper mullat. Tot i així, van intentar tornar a provar sort després que l’agost del 2017 van sentir com Donald Trump plantejava una “opció militar” per posar fi a la crisi política oberta al país.

Aquesta vegada la resposta va ser afirmativa i les dues delegacions es van trobar en diferents ocasions, però els plans van fracassar quan els funcionaris nord-americans van dubtar dels plans dels militars rebels, que pretenien controlar la transició un cop derrocat Maduro i fins que es poguessin convocar eleccions democràtiques. Els nord-americans es van retirar perquè van considerar que la intervenció a Veneçuela ressuscitaria a la regió els recels contra els Estats Units per la històrica implicació en cops d’Estat o la passivitat davant dels abusos de governs amics.

Segons els veneçolans, entre 300 i 400 militars estaven disposats a seguir el complot, però les detencions ordenades per Maduro van reduir finalment els efectius disponibles a la meitat. En declaracions al diari novaiorquès, un exgeneral afirma sentir-se “decebut” per la negativa nord-americana de donar-los suport.

Precisament, Maduro va atribuir a una conxorxa internacional liderada pel llavors president colombià, Juan Manuel Santos, una explosió de drons mentre es trobava presidint una desfilada militar, sense que se n’hagin aclarit els detalls. El règim va ordenar la detenció de diversos militars, acusats de traïció.