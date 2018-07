Trump ensenya una carta de Kim i presumeix de gran "avanç" amb Corea

El president dels EUA, Donald Trump, ha difós aquest dijous mitjançant el seu compte oficial de Twitter una carta en què assegura que ha rebut del líder nord-coreà, Kim Jong-un, i ha presumit de "gran avanç" en el diàleg bilateral un mes després de la cimera entre els dos dirigents a Singapur.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de juliol de 2018

"Una carta molt amable del president Kim de Corea del Nord. S'està fent un gran avanç!", ha escrit Trump, i ha adjuntat al tuit la imatge d'una carta en coreà i la seva traducció a l'anglès. En la versió traduïda, datada el divendres 6 de juliol, Kim opinava que la cimera bilateral del 12 de juny a Singapur "va ser, en efecte, el començament d'un procés significatiu".

"Crec fermament que la força de voluntat, els esforços sincers i l'original enfocament de mi mateix i de sa excel·lència el senyor president [en referència a Trump], amb l'objectiu d'encetar un nou futur entre la DPRK [sigles en anglès de la República Popular Democràtica de Corea] i els EUA segurament donaran fruit", indica Kim en la carta.

"Desitjant que la invariable confiança en sa excel·lència el senyor president sigui reforçada en el procés futur a l'hora de dur a terme accions pràctiques, proclamo que la meva convicció en el progrés històric de les relacions DPRK-EUA impulsarà [la convocatòria] de la nostra pròxima trobada ", afegeix.

La carta està datada un dia abans que el ministeri d'Exteriors nord-coreà qualifiqués de "lamentable" i "preocupant" la postura de Washington en les converses que va mantenir la setmana passada a Pyongyang el secretari d'estat dels EUA, Mike Pompeo.

La portaveu de Pompeo, Heather Nauert, va dir dissabte passat que el secretari d'estat havia dut a Pyongyang una carta de Trump per a Kim, per la qual cosa és possible que el líder nord-coreà respongués amb una altra carta hores abans que el seu règim critiqués els intents dels EUA d'imposar-li una desnuclearització "unilateral i forçada".

Malgrat les crítiques nord-coreanes, Washington ha mantingut un to optimista sobre el diàleg. Pompeo ha assegurat avui des de Brussel·les que està segur que el règim nord-coreà està "compromès" amb la desnuclearització.

La carta de Kim, de quatre paràgrafs, està plena d'elogis a Trump, al qual Pyongyang va evitar criticar directament en el seu dur comunicat de dissabte passat.

"Estimo profundament els esforços enèrgics i extraordinaris que ha fet sa excel·lència el senyor president per a la millora de les relacions entre els dos països i la implementació fidel del comunicat conjunt" subscrit a Singapur, assenyala Kim.