Trump es nega a escoltar la gravació de l'assassinat de Khashoggi

Donald Trump s'ha negat a escoltar la cinta d'àudio de l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, columnista del 'Washington Post' assassinat el 2 d'octubre al consolat del seu país a Istanbul. En una entrevista a la cadena conservadora Fox, el president nord-americà ha qualificat l'assassinat de "cruel" i ha anunciat que dimarts la Casa Blanca publicarà un informe sobre els detalls i l'impacte del crim i les possibles respostes dels Estats Units.

"No vull escoltar la cinta, no hi ha cap motiu perquè jo escolti la cinta", ha dit Trump durant l'entrevista. Dissabte es va revelar que la CIA ha conclòs que l'assassinat del periodista va ser ordenat pel príncep hereu Mohammed bin Salman, cosa que amenaça la relació entre Washington i Riad, socis estratègics tant en el subministrament energètic com en la geopolítica al Pròxim Orient.

Trump says he doesn't want to hear the tape of Jamal Khashoggi's murder.



TRUMP: "I don't want to hear the tape. No reason for me to hear the tape."

Q: "Why don't you want to hear it, sir?"

TRUMP: "It's a suffering tape. It's a terrible tape. I've been fully briefed on it." pic.twitter.com/oiBbrePBC0