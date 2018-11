La CIA creu que el príncep hereu saudita va ordenar l'assassinat de Khashoggi

L'Agència Central d'Intel·ligència (CIA) dels EUA ha conclòs que el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammad bin Salman, va ordenar l' assassinat del periodista crític Jamal Khashoggi al consolat saudita a Istanbul a principis d'octubre, segons revela aquest dissabte el 'Washington Post'.

'The New York Times' també ha publicat una informació sobre les conclusions de la CIA, en la qual explica que l'agència nord-americana va interceptar trucades del príncep hereu i del grup d'agents que van matar Khashoggi al consolat en els dies previs al crim.

Les trucades indiquen que el príncep buscava maneres perquè Khashoggi tornés a l'Aràbia Saudita, encara que en les trucades interceptades no va dir que el volia mort.

El rotatiu novaiorquès indica que la creença de la CIA es basa en el ferri control que té Mohamed bin Salman sobre tot el que passa al seu país, encara que no té proves directes que vinculin el príncep amb l'assassinat.

Khashoggi, segons ja ha reconegut Riad, va ser assassinat per un grup d'agents arribats des de l'Aràbia Saudita –alguns de pròxims al príncep hereu– al consolat d'Istanbul, on va acudir el passat 2 d'octubre per recollir uns documents que li permetessin casar-se amb la seva promesa turca.

'The Washington Post', diari on escrivia Khashoggi i que cita fonts familiaritzades amb la qüestió, afirma que la CIA ha esbrinat que Khashoggi, que vivia a Washington, va conversar amb l'ambaixador saudita als EUA i germà del príncep hereu, Khaled bin Salman, sobre el viatge a Turquia per obtenir els documents.

Segons la CIA, l'ambaixador va instar Khashoggi a fer els tràmits a Istanbul a petició del seu germà i li va dir que no li passaria res. No està clar, diu el rotatiu, si l'ambaixador era coneixedor dels plans d'assassinar Khashoggi.

Una portaveu de l'ambaixada saudita als Estats Units va negar al 'Washington Post' que el representant diplomàtic i el periodista parlessin de "res relacionat amb anar a Turquia" i va dir que les conclusions de la CIA són "falses".

Després de la desaparició del periodista, l'Aràbia Saudita va defensar que Khashoggi havia sortit pel seu propi peu del consolat, però amb el pas dels dies, la pressió internacional i les proves en mans de Turquia, el regne va admetre que el periodista havia mort a les seves dependències.

Encara que aquesta primera versió al·legava que Khashoggi va morir en una baralla, Riad després va reconèixer que havia sigut un assassinat premeditat, però el príncep hereu defensa des del principi que ha sigut un crim orquestrat sense el seu coneixement.

Al consolat, a Khashoggi l'esperaven una quinzena d'agents saudites que havien arribat a Istanbul la nit anterior, entre els quals quatre membres de la seguretat del príncep saudita. Segons el 'Post', la CIA veu Mohamed bin Salman com un "bon tecnòcrata" però volàtil i arrogant i algú que "va de zero a cent, que no sembla entendre que hi ha coses que no pot fer".