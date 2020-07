Trump critica els que ataquen estàtues en el seu acte multitudinari per al 4 de juliol al Mont Rushmore

En plena onada creixent de la pandèmia als Estats Units, amb xifres rècord de casos registrats els últims dies (fins a 55.000 nous positius diaris), el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tirat endavant la seva celebració del 4 de juliol, Dia de la Independència als EUA, davant les cares dels quatre presidents esculpides als Mont Rushmore, a Dakota del Sud. En un acte multitudinari sense distància física ni mascaretes, Trump ha aprofitat l'escenari sota el monument més gran del país per criticar el que ha anomenat "masses enfurismades" que ataquen estàtues de personatges que consideren racistes i colonialistes. Una campanya que Trump ha atribuït a una "extrema esquerra feixista".

"La nostra nació és testimoni d'una campanya despietada per eliminar la nostra història, difamar els nostres herois i esborrar els nostres valors i adoctrinar els nostres nens", ha dit Trump en un escenari instal·lat davant del monument del Mont Rushmore amb unes grades preparades per a 7.500 persones que estaven pràcticament plenes. "Masses enfurismades estan intentant destruir les estàtues dels nostres fundadors, fer pintades en els nostres memorials més sagrats i desfermar una onada de crims violents a les nostres ciutats", ha dit el president nord-americà.

En les últimes setmanes, amb les protestes contra el racisme policial desfermades per la mort de George Floyd a Minneapolis, cada cop més persones s'han unit al moviment per tombar o vandalitzar estàtues de personatges històrics considerats racistes i fins i tot genocides dels indígenes nord-americans com ara Cristòfor Colom, a més dels líders confederats que van defensar l'esclavisme durant la guerra civil nord-americana.

Davant d'una multitud victorejant, Trump ha advertit als que ataquen les estàtues que no creguin que "el poble nord-americà és dèbil o tou" perquè no ho és. L'acte de celebració del 4 de juliol, celebrat la nit del 3 de juliol, ha acabat amb un desplegament de focs artificials que han esclatat per darrere dels rostres dels quatre presidents esculpits al Mont Rushmore: George Washington , Thomas Jefferson (que van ser propietaris d'esclaus), Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln .

L'esdeveniment havia aixecat molta polèmica perquè s'ha fent desobeint les recomanacions del cap científic de la Casa Blanca, Anthony Fauci, que desaconsella qualsevol acte multitudinari i encara menys sense distància ni mascareta. Amb una mica més de 7.000 casos i prop d'un centenar de morts per covid-19 a Dakota del Sud, les autoritats de l'estat, però, asseguraven que tot estava sota control i que l'acte podia tirar endavant. Amb tot, fins a vuit agents del servei secret que havien viatjat al lloc per preparar l'esdeveniment han hagut de ser posats en quarantena perquè han resultat contagiats per coronavirus, segons la CNN.