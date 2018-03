Trump: "Una guerra comercial és bona i fàcil de guanyar"

Fidel al seu lema d''Amèrica primer', Donald Trump afirma que les "guerres comercials són bones i fàcils de guanyar" quan els Estats Units perd milers de milions de dòlars fent negocis a l'exterior. En un tuit, el president es reafirma així en què "la setmana que ve" aprovarà aranzels del 25% a les importacions d'acer i del 10% a les d'alumini d'alguns països, i que estaran en vigor "per un llarg període de temps".

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de març de 2018

En una trobada amb empresaris de les principals indústries de la siderúrgia, el president ha evitat esmentar on situarà la duana, però en un informe del departament de Comerç s'apuntava directament com a "gran responsable" la Xina. Les conseqüències directes de l'anunci s'han deixat notar a les borses, on el dòlar ha caigut davant de l'euro i es canvia a 0,8152 euros, davant els 0,8201 de la jornada anterior.

"un comerç injust i unes males polítiques amb països arreu del món". En el mateix tuit, el president ha assegurat: "No hem de deixar que el nostre país, les nostres empreses i els nostres treballadors perdin més avantatge. Volem un comerç lliure, just i intel·ligent!".

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de març de 2018

Amb els aranzels, Washington busca que l'entrada d'acer i alumini provinents de la Xina, el Brasil, l'Índia, Rússia i Corea del Sud no sigui tan barata i, per tant, les empreses nord-americanes que manufacturen al país acabin triant productes locals. L'anunci suposa un pas endavant en la seva retòrica de nacionalisme i proteccionisme comercial, amb mesures contundents que els analistes adverteixen que poden obrir una guerra comercial internacional en forma de repressió dels països afectats.

Trump ja havia ordenar al gener imposar restriccions a les importacions de rentadores i panells solars, però les mesures anunciades contra el metall i l'acer, segons els analistes, tenen molt més impacte pel volum de negoci que generen aquests sectors.