Trump nega no haver pagat impostos: "Són 'fake news'"

Fa anys que amaga les seves declaracions de la renda i l'exclusiva de The New York Times pot servir per explicar-ne els motius. Donald Trump va trencar amb una tradició de gairebé mig segle de presidents nord-americans que feien públiques les seves declaracions de la renda a l'arribar a la Casa Blanca. Potser ho va fer perquè el retrat que ofereixen les seves declaracions no només contradiu el seu relat d'home de negocis d'èxit sinó que indica la comissió de possibles delictes fiscals. Però, sobretot, la xifra que el perseguirà durant aquesta campanya electoral serà la dels 750 dòlars que va pagar d'impostos sobre la renda el 2017 i el 2018. Una quantitat irrisòria, un número fàcil de recordar i de corejar, que podria irritar la classe obrera que el va propulsar a la presidència fa quatre anys. Especialment si s'hi afegeix que, en deu dels quinze anys precedents, no va pagar un sol dòlar. O que va pagar molts més impostos a les Filipines, a l'Índia o a Panamà mentre escalava fins a la presidència amb el lema " America first" (Amèrica, primer).



Són potser les dades que criden més l'atenció de les més de dues dècades de declaracions de la renda de Trump que ha revisat el diari novaiorquès, que no ha tingut accés als dos últims anys. Una bomba a les portes del primer debat presidencial amb Joe Biden, que se celebra aquest dimarts. Tot i que no hi ha hagut una reacció immediata de Biden, la seva campanya va recollir ràpidament el guant. En un vídeo difós a xarxes socials, l'equip de l'aspirant demòcrata subratlla que un professor paga de mitjana més de 7.000 dòlars d'impostos sobre la renda, un bomber més de 5.000 i una infermera més de 10.000. És igualment escandalosa la comparació del que va pagar Trump en impostos sobre la renda i el que van abonar els seus predecessors durant el primer any de presidència: 1,8 milions de dòlars en el cas de Barack Obama, 250.200 en el de George W. Bush. L'aspirant a succeir-lo a la Casa Blanca, Joe Biden, va declarar 3,7 milions de dòlars el 2017.

"Mala intenció"

Diumenge, minuts després de la publicació, Donald Trump va negar la profusa informació revelada pel diari. La va qualificar, com és costum, de " fake news" (notícies falses). No obstant això, aquest dilluns, a través d'una sèrie de tuits, el mandatari no va entrar a refutar detalls concrets sinó que fonamentalment va criticar el diari per la seva "mala intenció" pel fet de publicar aquesta informació a les portes de les eleccions.

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020

Una informació que ha alimentat els atacs des del costat demòcrata, entre els quals el de la senadora Elizabeth Warren, que ha qualificat Trump de "mentider, trampós i empresari corrupte". Més enllà de l'atac personal, Warren, que va basar part de la seva campanya a les primàries demòcrates en la denúncia d'un sistema que afavoreix els milionaris i les grans corporacions, ha assenyalat en un missatge a Twitter que el president "està aprofitant-se d'un sistema corrupte i desigual".

The President pays less in taxes than struggling families – and he's proud of it. He thinks teachers and janitors should pay to keep our country running, not billionaires and giant corporations. It is long past time to make rich and powerful guys like Trump pay their fair share. https://t.co/XXnxA3jx81 — Elizabeth Warren (@SenWarren) September 27, 2020





Si la Hisenda nord-americana estima que a milionaris com el president se'ls reté una mitjana del 24,1% en impostos, Trump ha pagat en les dues últimes dècades uns 400 milions menys que els contribuents en la seva forquilla d'ingressos. El sistema, i certes estratègies de dubtosa legalitat, han permès que Donald Trump utilitzés les elevades pèrdues que generen els seus negocis i propietats per eludir el pagament d'impostos. Durant dècades, el president ha anat invertint els seus ingressos en propietats manifestament ruïnoses. Excepte la torre que porta el seu nom a Nova York, els seus hotels i clubs de golf acumulen dècades de pèrdues milionàries que ell utilitza per argumentar que, com que no té beneficis, no ha de pagar impostos.

L'estratègia per desgravar

Trump ha desgravat igualment aportant com a despeses de feina més de 70.000 dòlars en perruqueria durant el rodatge del seu concurs televisiu The apprentice, 100.000 en perruqueria i maquillatge de la seva filla i actual assessora a la Casa Blanca, Ivanka Trump, o declarant com a inversió un habitatge que la seva família ha utilitzat com a residència. La seva pròpia filla va declarar haver rebut 747.622 dòlars fent feina de consultoria. La mateixa quantitat exacta figura en la declaració de Trump a un consultor del qual no figura el nom. La ironia és que Ivanka Trump tenia un càrrec executiu a l'empresa del seu pare.



Més enllà de les repercussions polítiques, hi ha el futur econòmic de Trump, que en el termini de quatre anys haurà de fer front al venciment de préstecs i deutes per valor de 421 milions de dòlars dels quals és personalment responsable. També està a l'espera de la resolució d'una auditoria dels 72,9 milions de dòlars que va percebre com a devolució d'Hisenda i que, en cas d'irregularitat, hauria de tornar amb interessos.