En una de les seves habituals cadenes de tuits matiners, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reaccionat finalment aquest dijous a la condemna de tres anys de presó dictada ahir dimecres al seu exadvocat personal, Michael Cohen, per haver trencat les lleis de finançament electoral amb els pagaments per silenciar dues dones que diuen haver sigut amants de Trump.

"Mai vaig ordenar a Michael Cohen que violés la llei. Ell era advocat i se suposava que havia de conèixer la llei. Se li diu 'per consell de l'advocat' i l'advocat té una gran responsabilitat si es comet un error. Per això cobren", va publicar a Twitter el president Trump. Havia deixat passar tota una nit per meditar la seva resposta, després que Cohen rebés la sentència ahir en un jutjat de Manhattan, però no es va voler estar de dir-hi la seva en tres tuits seguits.

Trump ha insistit que "molts advocats de finançament de campanyes han declarat fermament" que el president no ha fet "res malament en relació amb les lleis de finançament de campanyes, si és que s'apliquen". "Allò no era finançament de campanya", ha afegit.

El fet que Cohen hagi sigut condemnat per un delicte contra la llei de finançament electoral pels dos pagaments a les suposades amants de Trump pot, de fet, derivar en una acusació contra el president, ja que el mateix Cohen ha declarat que va fer els pagaments per ordre de Trump. El mateix president ja havia reconegut en el passat haver donat diners a Cohen perquè fes aquests pagaments, però deia que eren de la seva butxaca i no de la campanya electoral.

"Cohen era culpable de molts càrrecs que no tenien cap relació amb mi, però es va declarar culpable de càrrecs que no eren criminals i dels quals probablement no era culpable ni tan sols per la via civil. Només va acordar aquells càrrecs per avergonyir el president i obtenir una sentència de presó molt més rebaixada, tal com ha sigut, incloent-hi el fet que la seva família quedés fora de l'assumpte". "Com a advocat, Michael té una gran responsabilitat cap a mi", conclou Trump en el seu tercer i últim tuit sobre el tema.

Durant la campanya electoral del 2016, que va portar Trump a la presidència, el seu advocat Michael Cohen va pagar 130.000 dòlars a l'actriu porno Stormy Daniels i 150.000 a l'exmodel de Playboy Karen McDougal, per evitar un escàndol sexual a poques setmanes de les eleccions presidencials. La qüestió és si el pagament va violar les lleis de finançament de campanya, tal com ahir va dictaminar el jutge en aplicar una condemna per això a Cohen, ja que llavors el president Trump podria haver comés una il·legalitat.