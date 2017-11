“Trump és un racista, un cap buit, un incompetent o les tres coses alhora”

Mai un president nord-americà havia sigut tan durament criticat com ho va ser ahir Donald Trump a la Cambra dels Comuns britànica després d’haver difós a Twitter els polèmics vídeos islamòfobs de Britain First, un grup minoritari d’extrema dreta del Regne Unit. Alguns diputats van titllar Trump d’“estúpid”, altres de “feixista” i de “difondre el mal”, i alguns van afirmar que l’inquilí de la Casa Blanca és “un racista, un cap buit, un incompetent o les tres coses alhora”. Alguns parlamentaris van demanar, fins i tot, que es prohibeixi a Trump entrar al Regne Unit i que, en conseqüència, es cancel·li la invitació oficial per visitar el país que li va fer la premier, Theresa May. El diputat laborista Paul Flynn va anar més enllà: va proposar que es detingui el president nord-americà tan bon punt posi els peus en territori britànic per un presumpte delicte d’“incitació a l’odi”.

El debat a la cambra legislativa va sortir tant de mare que la ministra de l’Interior britànica, Amber Rudd, va acabar reconeixent que Trump potser hauria de deixar d’utilitzar Twitter. “¿No seria el món un lloc millor si Trump eliminés el seu compte de Twitter?”, va preguntar el diputat conservador Peter Bone. I la ministra va contestar: “La seva apreciació és interessant. Estic segura que molts de nosaltres compartim la seva opinió”. Trump té gairebé 44 milions de seguidors en aquesta xarxa social.

En canvi, Theresa May es va mostrar molt més prudent. La primera ministra ja va rebutjar dimecres, a través d’un comunicat oficial emès des de Downing Street, la difusió dels vídeos islamòfobs per part de Trump. Al president nord-americà, però, no li va agradar gens aquesta intromissió de May i va contestar ahir de matinada amb un tuit que deia el següent: “Theresa May, no es preocupi per mi. Preocupi’s pel terrorisme radical islàmic que afecta el Regne Unit. Nosaltres [els EUA] estem bé!”

L’exabrupte del magnat nord-americà ja va ser la gota que va fer vessar el got i va contribuir a encendre encara més el debat parlamentari ahir a la cambra britànica. Malgrat això, Theresa May, que ahir era a Jordània, va fer una roda de premsa des d’Amman i va intentar mostrar una aparença de calma total: “Que treballem junts [amb Washington] no significa que no puguem dir que els Estats Units fan coses malament. Ja vaig ser molt clara quan vaig dir que retuitejar els vídeos de Britain First no va ser correcte”, va destacar. Però també va insistir que els desacords amb Trump no afectaran la “llarga relació especial” entre tots dos països. És cert, però, que May està entre l’espasa i la paret. Amb el Brexit i el divorci del Regne Unit de la Unió Europea, Washington es converteix en el principal aliat de Londres. Per molts improperis que protagonitzi l’inquilí de la Casa Blanca.

Potser per això la premier va dir que no té ni cap ni peus cancel·lar la visita de Trump al Regne Unit, tot i que ahir moltes veus consideraven una contradicció rebre amb catifa vermella algú que és un “racista”. May va assegurar que de moment no hi ha cap data per al viatge. Fonts del govern britànic també van corroborar que no està previst que Trump visiti el Regne Unit en un futur immediat. Bàsicament perquè podria haver-hi manifestacions de protesta.

L’ambaixador del Regne Unit a Washington, Kim Darroch, va presentar ahir formalment una queixa pels polèmics tuits del president dels Estats Units.