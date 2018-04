Trump vol retirar les tropes de Síria en menys d’un any

Vladímir Putin, Hassan Rouhani i Recep Tayyip Erdogan van expressar ahir el seu compromís conjunt en la recerca d’una “solució permanent” a la guerra de Síria, un conflicte en què tots tres mantenen encara una intervenció militar molt activa. Reunits a Ankara, els líders de Rússia, l’Iran i Turquia van tornar a deixar clar el seu rol preeminent en el tauler sirià i la seva voluntat de decidir el futur del país, just l’endemà que el president dels Estats Units, Donald Trump, ordenés al Pentàgon que prepari la retirada de les tropes nord-americanes a Síria.

Acorda quedar-se una mica més

Segons van explicar ahir fonts militars, Trump va aprofitar la reunió de dimarts del seu Consell de Seguretat Nacional per deixar clar que no vol quedar-se a Síria gaire més temps. Amb tot, va acordar amb la cúpula militar que les seves tropes s’hi quedin encara “una mica més”, per garantir la derrota de l’Estat Islàmic (EI), avui arraconat però encara no vençut del tot. “No ens retirarem immediatament, però el president tampoc no vol comprometre’s a llarg termini”, deien fonts de l’administració nord-americana, que explicaven que la sensació que Trump va donar en la reunió era que volia fer tornar les tropes en un any o menys. Els EUA tenen desplegats 2.000 soldats a Síria, a més de forces especials, que han actuat coordinadament amb milícies kurdes i altres grups rebels de l’oposició siriana per combatre l’EI.

La Casa Blanca va dir ahir en una declaració oficial que la missió per acabar amb el grup jihadista “està arribant ràpidament a la seva fi, amb l’EI gairebé destruït completament”. “Els EUA i els nostres aliats seguim compromesos a eliminar la petita presència de l’EI a Síria que encara no ha sigut erradicada”, afegia. Ahir mateix, de fet, el president francès, Emmanuel Macron, va parlar per telèfon amb Trump per assegurar aquest compromís comú de “lluitar fins al final per acabar amb l’organització terrorista”, segons una declaració emesa per l’Elisi.

Amb tot, davant de la reculada de l’EI, el conflicte bèl·lic a Síria se centra ara en l’ofensiva turca contra les forces kurdes a Afrin, al nord de Síria, i en els atacs del govern de Baixar al-Assad -amb el suport de Rússia i les milícies proiranianes de Hezbol·lah- als últims reductes rebels. Però, tot i lluitar en bàndols oposats -Turquia s’ha aliat amb forces opositores al règim sirià per combatre els kurds i s’ha enfrontat amb l’exèrcit d’Al-Assad en el front d’Afrin-, els líders de Turquia, l’Iran i Rússia intentaven ahir exhibir unitat i reivindicar l’anomenat Procés d’Astanà, sorgit en oposició als intents de l’ONU des de Ginebra de liderar les negociacions de pau.

“L’única intervenció estrangera efectiva” ha sigut el Procés d’Astanà, deia la declaració conjunta, que cridava a continuar la lluita “per erradicar l’EI, el Fronta al-Nusra i tots els grups vinculats a Al-Qaida o el Daeix (acrònim àrab de l’EI)”. Alhora, demanen unes “eleccions lliures” comandades pels mateixos sirians “sota la supervisió de les Nacions Unides”. En declaracions posteriors, Rou-hani destacava el “fracàs” dels EUA en el seu intent de “derrocar el govern sirià” d’Al-Assad.

Amb tot, les desavinences també van sorgir en la reunió. Rouhani va dir a la televisió iraniana que Turquia ha d’entregar Afrin al govern sirià per respectar la integritat territorial de Síria. Erdogan responia que la integritat territorial “depèn de la distància amb el terrorisme”.

Però l’únic efecte pràctic de la reunió va ser l’oferiment de Turquia a construir un hospital a Guta Oriental per atendre els civils ferits en l’ofensiva d’Al-Assad. Uns 17.000 milicians rebels han sigut evacuats d’aquest districte de Damasc amb les seves famílies i estan sent traslladats a Idlib, un dels últims reductes opositors, també a prop de la frontera amb Turquia.