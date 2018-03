Trump fa fora el secretari d'Estat, Rex Tillerson

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet fora aquest dimarts el seu secretari d¡'estat, Rex Tillerson, i ha anunciat que el substituirà pel fins ara cap de la CiA, Mike Pompeo. Ho ha confirmat en un tuit, per més tard dir que la número dos de Pompeo, Gina Haspel, serà la nova directora de la CiA.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!