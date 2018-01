Trump supera amb nota un test de demència

L'avaluació mèdica habitual del president de la Casa Blanca va incloure aquesta vegada, a petició del mateix president, un test de Mont-real sobre degeneració cognitiva. Donald Trump va aconseguir la puntuació màxima, 30 de 30, cosa que indica que "el president està mentalment lúcid, molt intacte", en paraules del metge de la Casa Blanca, Ronny Jackson.

El test de Mont-real, que no valora els aspectes psiquiàtrics o psicològics del pacient, consta de proves senzilles, com ara dibuixar un rellotge de manetes en una hora concreta, demanar al pacient que recordi diverses paraules quotidianes i les repeteixi després d'una estona o restar de set en set diverses vegades. L'objectiu és detectar signes d'alzheimer o demència.

540x306 Test de Montreal sobre demència Test de Montreal sobre demència

Cap president dels Estats Units havia hagut de passar fins ara un test d'agudesa mental com a part de la revisió mèdica habitual, però el doctor Jackson assegura que Trump l'hi va demanar. Des de que va prendre possessió, els dubtes sobre les capacitats mentals del president Trump han sigut un tema recurrent als mitjans, i més encara des de la publicació del llibre 'Foc i fúria', que el retrata com una persona infantil i amb un caràcter molt volàtil.

Als 71 anys, Trump ha superat sense problemes el test de demència i les diverses proves mèdiques practicades també per avaluar la seva salut física. De fet, l'única afectació que se li ha detectat és un sobrepès pròxim a l'obesitat, amb 108 quilos per una alçada d'1,90 metres. La pressió sanguínia era de 122/74 i el seu colesterol estava en la franja alta dins de la normalitat.

540x306 Donald Trump haurà de fer dieta i exercici per perdre pes / Getty Donald Trump haurà de fer dieta i exercici per perdre pes / Getty

És per tot plegat que el doctor Jackson li ha prescrit a Trump una dieta per perdre pes i més exercici físic. Un nutricionista entrarà a treballar amb el xef de la Casa Blanca, per acabar amb els menús habituals de Trump a base d'aletes de pollastre fregides, hamburgueses i bistecs, i el doctor li prepararà un programa diari d'exercicis gimnàstics. També se li ha incrementat la dosi de Crestor, una medicina per al colesterol.

"[Trump] és més entusiasta amb la dieta que amb la part de l'exercici però farem les dues coses", va explicar Jackson en la llarguíssima roda de premsa sobre la salut de Trump, on va dir que demanaria ajuda a la primera dama, Melania, per convèncer el president que seguis les indicacions mèdiques. L'objectiu del doctor és que Trump perdi entre 4,5 i 6,8 quilos.