Turquia diu que obrirà les fronteres als refugiats sirians perquè vagin cap a Europa

La mort d'almenys 22 soldats turcs en un bombardeig de l'aviació russa o siriana a la regió d'Idlib, al nord de Síria, ha elevat la tensió al Pròxim Orient. El govern turc ha assegurat que obrirà les fronteres perquè els sirians atrapats a Idlib, últim feu de resistència al règim de Baixar al-Assad, al nord oest del país, puguin fugir i anar a Europa.

D'aquesta manera el president turc Recep Tayip Erdogan,que s'ha quedat aïllat diplomàticament en la seva intervenció militar a Síria, pressiona la Unió Europea per actuar davant l'avanç de les tropes del règim de Baixar al-Assad, recolzat des de l'aire per Rússia i des de terra per l'Iran. Els bombardejos de l'aviació russa i la siriana sobre l'últim feu de resistència, on hi viuen uns quatre milions de persones, han provocat la pitjor crisi humanitària de la guerra de Síria, que va començar fa nou anys, i el desplaçament de gairebé un milió de persones des del desembre, que s'acumulen en camps informals a la frontera turca, fins ara tancada.

El governador de la província de Hatay ha informat del 22 soldats morts, però fonts de l'Observatori sirià dels Drets Humans eleven la xifra a 34.

Fons oficials informen als mitjans locals i a l'agència Reuters que Turquia obrirà la frontera amb Idlib durant 72 hores. Segons diu un alt funcionari a Reuters s'han mobilitzat policies, guardacostes i agents de vigilància fronterera turcs davant la imminent arribada dels refugiats.

Turquia acull actualment entre 3,7 i 4 milions de refugiats sirians. Des de 2016 la UE manté un polèmic acord amb Ankara per què contingui els sirians dins les seves fronteres. Des de l'inici de l'ofensiva del règim sirià i Rússia sobre Idlib, que s'ha accelerat el desembre, Turquia, que és membre de l'OTAN, ha mantingut fins ara la frontera amb Síria tancada i ha enviat soldats a frenar l'avenç de Damasc. Erdogan havia acordat amb el president rus Vladímir Putin l'establiment d'una zona de protecció al nord de Síria, que alhora estava utilitzant per expulsar els kurds sirians, amb l'objectiu de crear un canvi demogràfic. Però aquest acord havia saltat pels aires, i Turquia havia començat a donar suport als rebels sirians, que en les útlimes hores havien aconseguit recuperar algunes poblacions conquerides pel règim. Fins avui ja havien mort 21 soldats turcs al nord de Síria aquest febrer.