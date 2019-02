Tusk envia a "l'infern" aquells que promouen el Brexit sense un pla "segur"

Polèmiques i incendiàries declaracions del president del Consell Europeu, Donald Tusk, només un dia abans de la seva reunió amb la primera ministra britànica, Theresa May, a Brussel·les. Aquest dimecres, i durant la trobada amb el primer ministre de la República d'Irlanda, Leo Varadkar, Tusk ha afirmat que aquells que promouen el Brexit sense un pla sobre com fer-ho de manera segura "tenen un lloc guardat a l'infern".

"M'he estat preguntant quins aspectes té aquest lloc especial a l'infern per a aquells que estan promovent el Brexit sense tenir un pla per garantir-lo de manera segura", ha expressat a través d'un missatge de Twitter.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.