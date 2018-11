Tusk avisa els estats que han d'aprovar l'acord del Brexit: "Espero que no hi hagi massa observacions"

Europa ja ha clicat el botó per començar el procés que li correspon per intentar arribar a temps per tancar el Brexit menys dolorós possible. Ahir el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Jucnker, feia saber a través de Twitter que ja havia enviat al seu homòleg al Consell Europeu, Donald Tusk, la carta perquè els Vint-i-set tinguin en compte els progressos significatius assolits ahir. És a dir, perquè aprovin el text acordat i permetin continuar les negociacions. Per això s'han afanyat a trobar-se aquest matí, abans de les vuit, i a comparèixer per explicar els pròxims passos. D'entrada, Tusk ha enviat un avís als Vint-i-set: "Espero que no hi hagi massa observacions". Només tenen una setmana perquè la cimera europea que formalitzarà el Brexit serà el 25 de novembre.

Ho ha etzibat després de constatar que no hi ha temps per perdre. Amb aquestes mateixes paraules ho deia qui fins ara s'ha encarregat de les negociacions amb el Regne Unit, Michel Barnier. "Encara tenim un llarg camí al davant", constatava. Com ha explicat Tusk, l'acord ja està sobre la taula dels diferents estats membres, els ambaixadors dels Vint-i-set es trobaran per discutir sobre els papers i, mentrestant, la Comissió Europea haurà d'enllestir per dimarts que ve un document sobre la "declaració política" que ha de definir "la relació futura". De fet, segons fonts diplomàtiques citades per Efe, els ambaixadors que també es van reunir ahir no van tenir accés al text.

És important recordar que l'acord aprovat ahir és només una base per al procés de transició fins al desembre del 2020, per fer-lo el menys "dolorós" possible, com han dit els dos portaveus europeus. Per tant, els Vint-i-set hauran d'acabar la feina dijous que ve i, "si no passa res extraordinari", ha dit Tusk, la cimera per formalitzar l'acord tindrà lloc el diumenge 25 de novembre a les 9.30 del matí.

Per tot plegat, la UE continua insistint que la feina no està acabada. Ni de bon tros. Ahir Barnier ja es va esforçar a recalcar que aquest és només el primer pas i que tot just ara comença el camí que decidirà quina ha de ser la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea. "La feina encara no està acabada, encara queda un llarg camí per a totes dues parts", ha dit Barnier, que avui mateix viatjarà a Estrasburg per comunicar els últims detalls de les negociacions.

Els dos portaveus de les institucions comunitàries també han emfasitzat que l'acord és el millor ateses les circumstàncies actuals i que, malgrat la "tristesa" que provoca que un membre com el Regne Unit abandoni la UE, faran "el màxim per fer-ho el menys dolorós possible". Què ha de passar perquè sigui així? Que els Vint-i-set acceptin el text, que també ho faci el Parlament Europeu i, sobretot, que el Parlament britànic faci el mateix.