La UE i la Xina s’alien per “evitar el caos” mundial

Donald Trump està revolucionant la geopolítica mundial. A aquestes altures ja és evident que la seva arribada a la Casa Blanca ha provocat un sacseig polític que posa en risc les aliances tradicionals i obliga les potències a teixir noves unions inesperades impossibles d’imaginar abans de l’era Trump. La Unió Europea (UE) assisteix atònita als canvis -encara intenta digerir que el president dels Estats Units la qualifiqui d’enemic i que ja no sigui un soci fiable- però intenta adaptar-se a la nova situació. “L’arquitectura internacional està canviant davant dels nostres ulls. I és la nostra responsabilitat comuna que el canvi sigui per millorar”, assegurava ahir el president del Consell Europeu, Donald Tusk.

La UE es va declarar ahir disposada a “evitar el caos” i per això planeja aliar-se amb la Xina i promoure solucions globals. Juntes volen evitar guerres comercials com la declarada pels Estats Units amb els nous aranzels imposats unilateralment a importacions dels països europeus, la Xina o el Canadà. La UE i la Xina, en la cimera anual que ahir van celebrar a Pequín hores abans de la trobada a Hèlsinki entre Trump i el president de Rússia, Vladimir Putin, van proposar negociar una reforma de les normes de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) que eviti un “conflicte” comercial mundial i un “caos” dels sistema polític i econòmic internacional.

Reforma multilateral

La UE i la Xina volen pactar la reforma amb tot els actors. També demanen que s’hi sumin els EUA i Rússia. Tusk, un dels polítics europeus més durs amb Donald Trump, va enviar un missatge al president nord-americà: “És una tasca comuna per a Europa, la Xina, els Estats Units i Rússia no destruir l’orde mundial sinó millorar-lo. No començar guerres comercials, que tan sovint en la nostra història han derivat en conflictes violents”.

Brussel·les i Pequín van deixar clar que davant el desafiament comercial dels Estats Units prefereixen aparcar les seves diferències. Si fins ara les relacions entre Europa i la Xina havien estat marcades precisament per les diferències en qüestions comercials, ara els dos blocs aposten pel multilateralisme i les solucions comunes. “És important que la Xina i la UE defensin el multilateralisme i promoguin la construcció d’un món multipolar i de més democràcia en les relacions internacionals”, va subratllar el primer ministre de la Xina, Li Keqiang. Al seu torn, Brussel·les va demanar al govern xinès que obri més la seva economia. “Creiem que la Xina es pot obrir encara més”, va subratllar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. “Necessitem normes multilaterals justes. La UE està oberta però no és naïf”, va assegurar.

Keqiang va respondre que el seu govern està disposat a flexibilitzar la seva posició comercial amb la UE i acceptar un comerç “més equilibrat” amb els països europeus i amb la resta de potències. El missatge que va enviar Pequín, dirigit especialment a Donald Trump, és que la via del diàleg i de la negociació està oberta i és preferible a la via de la guerra comercial.

La UE, amiga dels EUA

A Brussel·les, els ministres d’Exteriors de la UE van discutir sobre les relacions amb la nova Administració nord-americana. Tot i les paraules de Trump titllant la UE d’enemiga, els socis europeus prefereixen no respondre a provocacions. “Tenim molt clar qui són els nostres amics. Els Estats Units, segur. Un canvi d’administració no canvia l’amistat entre països i pobles”, va assegurar la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini.