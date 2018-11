Varufakis es presentarà com a candidat a les eleccions europees

El conegut exministre de Finances grec Iannis Varufakis ha decidit tornar a la política activa i encapçalarà una llista internacional per les eleccions europees que es presentarà a Alemanya. Concretament, Varufakis ha sigut escollit aquest dilluns a Berlín cap de llista del moviment Democràcia a Europa per 48 vots a favor i 8 en contra, segons un tuit de la mateixa agrupació.

Democràcia a Europa és la branca alemanya del moviment europeu DIEM 25, fundat per Varufakis mateix l'any 2016. L'exministre va impulsar aquest moviment després d'haver deixat la cartera de Finances a Grècia i haver arribat a la conclusió que calia un moviment paneuropeu per aconseguir canvis a Europa.

"Us convoco a tots a unir-vos a nosaltres en aquesta recerca paneuropea de democràcia per a Europa i democràcia per a Alemanya, com a condició per a la prosperitat i per a una democràcia autèntica", ha afirmat Varufakis aquest dilluns en una roda de premsa a Berlín, en la qual no ha tingut cap inconvenient per criticar obertament la política econòmica alemanya.

L'exministre de Finances grec ha assegurat que els alemanys són víctimes de la mateixa austeritat que la resta d'Europa. "El resultat és un baix nivell d'inversions i, com a conseqüència, un increment de la desigualtat i del preu de l'habitatge", ha destacat. Durant el moment àlgid de la crisi grega Varufakis va ser considerat el principal opositor al llavors ministre de Finances alemany, Wolfgang Schäuble, i a les polítiques d'austeritat.

La llista que encapçalarà Varufakis a les eleccions europees està formada per deu homes i deu dones de set nacionalitats diferents, entre els quals figura el filòsof croat Sreko Horvat.

Democràcia a Europa haurà de disputar-se a Alemanya els vots de l'esquerra amb el partit L'Esquerra, i haurà de fer front a la campanya electoral amb una infraestructura escassa. Es pot dir que dependrà en bona mesura de la repercussió mediàtica de Varufakis.