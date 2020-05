Veneçuela denuncia que "mercenaris" intenten envair el país per mar

Vuit persones han mort i almenys dues més han estat detingudes a Veneçuela durant un intent frustrat d’envair el país per mar, segons ha informat Diosdado Cabello, mà dreta de Nicolás Maduro i president de l’Assemblea Nacional Constituent. “Una acció de mercenaris, un cop contra la institucionalitat del nostre país, una incursió que segurament la dreta justificarà", ha afirmat Cabello. Aquest diumenge un grup de militars veneçolans, alguns retirats, han reivindicat l’autoria de la suposada invasió en un vídeo difós a Twitter.

Cabello ha assegurat que els “mercenaris” pretenien envair Veneçuela a través de l'estat de la Guaira i que, quan van arribar a les costes d'aquesta regió propera a la capital, Caracas, es va produir un intercanvi de trets. "Quan ells van arribar a la costa, hi va haver enfrontaments i no sabem si hi ha gent que es va enfonsar o va nedar fins a un altre lloc. Per això diem que de moment hi ha vuit morts", ha aclarit.

Pel que fa als detinguts, la mà dreta de Nicolás Maduro ha explicat que un d'ells és de nacionalitat veneçolana i ha reconegut haver treballat per a l'Agència Americana Antidroga (DEA), un organisme que va ser expulsat de Veneçuela l'any 2005 acusat per Hugo Chávez de promoure el narcotràfic i cops d'estat a l’Amèrica Llatina. Cabello també ha detallat que han confiscat als suposats invasors vehicles on pretenien col·locar metralladores, fusells d'assalt, un document d'identitat peruà i uniformes militars amb la bandera dels Estats Units.

“L’Assamblea Nacional Constituent rebutja de manera contundent que el govern dels Estats Units i el govern de Colòmbia segueixin intentant soscavar les bases de les institucions veneçolanes participant activament en cops d'estat i activitats que són finançades pel narcotràfic", ha declarat Cabello.

Autoria

Un grup de militars veneçolans, alguns retirats, ha difós aquest diumenge diversos vídeos a Twitter en què reivindiquen l'autoria del suposat intent d’invasió a la costa propera a Caracas. "Uniu-vos a aquesta gesta alliberadora, restablim junts la pau i la llibertat i el fil constitucional", diu, acompanyat de 17 uniformats més, Robert Colina Parra, àlies Pantera, que s'identifica en un d'aquests vídeos com a capità de la Guàrdia Nacional Bolivariana. Així mateix, fa una crida als "companys d'armes de les diferents institucions policials i militars" a revoltar-se contra l'anomenada revolució bolivariana.

Venezolanos, ya es hora de apoyar la liberación de la Patria. pic.twitter.com/QUrzb12hAX — CARIVE (@Carive15) May 3, 2020

El ministre de Defensa, Vladimir Padrino, ha expressat aquest diumenge la lleialtat absoluta de les forces armades de Veneçuela al president, Nicolás Maduro. També ha anunciat que en les pròximes hores es duran a terme noves maniobres militars a tot el territori del país, sobretot a la zona costanera, per buscar qualsevol altra "cèl·lula conspirativa".