Reunió de l'OMS sobre el coronavirus: "no és l'hora de patents ni de beneficis, el que compta ara és salvar vides"

Aquest dimarts la seu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Ginebra acull una reunió d'experts arreu del món per debatre com s'ha de combatre el coronavirus de Wuhan. Un altre equip és a Pequín des de dilluns per assessorar les autoritats xineses. A l'inici de la trobada l'OMS ha emès un comunicat en què considera el brot "una prova per la solidaritat política, financera i científica" de si el món "es pot unir per lluitar contra un enemic comú que no coneix de fronteres ni d'ideologies". També assenyala les preguntes sense resposta: quins són els reservoris (les cèl·lules on s'amaga el virus), com es transmet, quin és el període d'incubació, quines mostres s'han de fer servir per al diagnòstic i el seguiment del tractament, com s'han de tractar els casos més greus. Tampoc hi ha vacuna ni un tractament que s'hagi demostrat eficaç. L'objectiu de la reunió, que s'acabarà dimecres, és "establir un full de ruta en què investigadors i donants treballin en la mateixa línia". L'OMS ha recordat que "ara no és l'hora de les publicacions, les patents i els beneficis, el que compta és aturar el brot i salvar vides".

El brot de coronavirus de Wuhan ja ha causat 1.016 morts i més de 42.000 persones estan infectades, segons les últimes dades facilitades per les autoritats sanitàries de la Xina. Ahir van morir 103 persones només a la província de Hubei, l'epicentre del brot, la pitjor dada des que es va descobrir el virus, al principi de desembre. La bona notícia és que la malaltia es propaga més lentament: dilluns es van diagnosticar 2.478 nous casos, un 20% menys que en la jornada anterior. Fora de la Xina s'han diagnosticat només 319 casos en un total de 24 països i territoris, dos dels quals van morir: un a Hong Kong i l'altre a les Filipines.

Mentre la Xina torna lentament a l'activitat un cop acabades les vacances de l'Any Nou, que es van allargar per combatre la propagació de l'epidèmia, han començat les purgues polítiques. Pequín ha anunciat la destitució de dos alts càrrecs de la província de Hubei per la seva gestió de la crisi: entre els caiguts en desgràcia hi ha el responsable i el secretari de la comissió de salut i el subdirector de la Creu Roja local. Seran substituïts per figures d'abast estatal, en el primer cas pel cap de la comissió de Salut xinesa, Wang Hesheng. S'espera que més alts càrrecs siguin substituïts en les pròximes hores.

Alhora cada cop són més nombroses les veus que critiquen com ha gestionat la crisi el règim xinès. El professor de dret Xu Zhangrun ha publicat un assaig en què assegura que l'expansió del virus "ha revelat el cor podrit de la governança a la Xina". El professor acusa el president Xi Jinping d'haver imposat una cultura del silenci i "d'impotència sistèmica" que ha facilitat la propagació de l'epidèmia. Xi va fer ahir la primera aparició pública relacionada amb l'epidèmia, en una visita a diversos centres mèdics de Pequín.

Període d'incubació de 24 dies

Un estudi de 37 investigadors i hospitals d'escoles mèdiques de la Xina ha determinat que el període d'incubació del virus pot ser de fins a 24 dies, i no 14 com es creia fins ara. Els metges també han comprovat que en molts casos els malalts no presenten febre. L'estudi també confirma que el virus té una baixa letalitat, inferior al 2%.

Acomiadaments i creuers

L'empresa xinesa Xinchao Media, que treballa amb ascensors, ha anunciat l'acomiadament de 500 dels seus 5.000 treballadors, una mesura que justifica per l'impacte econòmic de l'epidèmia. La cadena de restaurants Xibei també diu que no sap com pagarà el sou dels seus 20.000 treballadors. Les autoritats asseguren que adoptaran mesures per garantir els llocs de treball.

La província de Hubei continua sota confinament, amb el transport públic, els aeroports i les carreteres tancats. Uns 160 milions de persones tornaran a casa durant la setmana que ve després del final de les vacances, segons ha anunciat un alt responsable del transport.

Al Japó continua confinat un creuer amb 3.700 persones i ja s'hi han declarat 135 casos. Tailàndia no ha permès el desembarcament d'un creuer, com tampoc el Japó ni les Filipines, tot i que no s'hi ha confirmat cap cas.