La Xina recull mostres d'ADN a tota la població de Xinjiang, la regió separatista

Les autoritats xineses estan recollint mostres d'ADN i escàners de l'iris de tota la població de Xinjiang, la regió on viu la minoria ètnica musulmana dels uigurs, protagonista d'alguns esclats de violència i de mesures de repressió per part del govern xinès en els últims anys per les seves aspiracions d'independència de la Xina.

Ho denuncia Human Rights Watch (HRW), que ha pogut constatar el registre de dades particulars d'ADN, empremtes dactilars, escàners de l'iris ocular i tipus sanguinis per a tots els residents de la regió que tenen de 12 a 65 anys, en general sense el seu consentiment o autorització, i sense que siguin sospitosos de cap crim.

El registre de dades biomèdiques s'ha dut a terme aquest any a través del programa estatal de revisions mèdiques gratuït que es presenta com a voluntari, però que a la pràctica ha fet participar tota la població de la regió, un programa en què no s'informava els pacients que se'ls estaven extraient dades biomèdiques que anirien a parar a un registre policial.

El programa de revisions mèdiques gratuïtes s'ha dut a terme en diverses zones de la Xina amb el nom de 'Medicina per a tots'. A Xinjiang, els exàmens mèdics es van efectuar entre juliol i octubre d'aquest 2017, però segons el diari xinès 'Xinhua', un total de 18,8 milions de persones han participat en aquest programa aquests 2017. A Xinjiang hi viuen uns 10 milions d'uigurs.

"Les autoritats de Xinjiang haurien d'anomenar aquestes revisions 'Violacions de la privacitat per a tots', ja que no sembla que el consentiment informat i l'elecció real siguin part del programa", diu la directora d'HRW per a la Xina, Sophie Richardson. "Els bancs de dades de biodades de tota una població, inclòs l'ADN, suposen una gran violació de les normes internacionals de drets humans, fet que encara és més preocupant quan es fa en secret, sota l'aparença d'un programa de salut", afegeix.