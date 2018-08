El govern birmà rebutja les acusacions de l'ONU d'haver protagonitzat un "genocidi" contra els rohingyes

El portaveu del govern de Birmània, Zaw Htay, ha rebutjat l'informe que l'ONU va fer públic dilluns i que acusa les autoritats birmanes d'haver intentat dur a terme un "genocidi" contra la minoria musulmana dels rohingyes durant l'operació militar que van dur a terme l'any passat.

"Nosaltres no hem permès l'entrada a Birmània de [representants] de la missió internacional d'investigació [de l'ONU]. Per això no acceptem ni estem d'acord amb qualsevol resolució presa pel Consell de Seguretat dels Drets Humans", ha declarat el portaveu, segons informa aquest dimecres el diari local oficialista 'The Global New Light of Myanmar'.

Dilluns experts de l'ONU van fer públic un informe que diu que hi ha proves de "genocidi intencionat" i crims contra la humanitat "perpetrats a gran escala". "Hi ha prou informació per investigar i processar alts funcionaris de la cadena de comandament de les forces armades, de manera que un tribunal competent pugui determinar la seva responsabilitat pel que fa al crim de genocidi a l'estat de Rakhine", indicava també l'informe.

En canvi, el portaveu birmà ha informat que el govern del país asiàtic ha format una comissió independent –liderada per la diplomàtica filipina Rosario Manalo– que respondrà oficialment a les "falses al·legacions fetes per les agències de l'ONU i per la comunitat internacional".

Més de 700.000 rohingyes van fugir a la veïna Bangladesh l'any passat arran d'una campanya de represàlies encapçalada per l'exèrcit birmà i iniciada el 25 d'agost del 2017. L'ONG Metges Sense Fronteres calcula que almenys 6.700 rohingyes, inclosos 730 menors, van morir com a conseqüència de la violència de les forces militars birmanes.