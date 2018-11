L’exadvocat de Trump va mentir al Congrés

L’exadvocat de Donald Trump Michael Cohen es va declarar ahir culpable de mentir al Congrés dels Estats Units sobre els seus contactes amb Rússia en un projecte immobiliari per construir una Torre Trump a Moscou durant la campanya presidencial del 2016. Cohen, de 52 anys, va comparèixer per sorpresa davant d’un tribunal federal de Nova York per reconèixer un delicte de fals testimoni tan sols tres mesos després d’admetre la seva culpabilitat en altres delictes de frau i finançament electoral il·legal.

La seva confessió suposa una altra de les moltes peces de la investigació Russiagate -sobre la ingerència electoral del Kremlin-, que lidera el fiscal especial Robert Mueller. Precisament aquesta setmana Mueller va acusar l’excap de campanya electoral de Trump, Paul Manafort, de mentir als seus investigadors i, per tant, de violar el seu acord de cooperació amb el cas.

540x306 L'ex advocat de Donald Trump Michael Cohen, en el moment que sortia del tribunal aquest dijous. / ANDREW KELLY / REUTERS L'ex advocat de Donald Trump Michael Cohen, en el moment que sortia del tribunal aquest dijous. / ANDREW KELLY / REUTERS

Cohen va explicar al jutge que va mentir a la comissió d’intel·ligència del Senat sobre la possible construcció d’un gratacel de l’empresa de Trump a Moscou per no desviar-se del “missatge polític” que estava donant llavors el president nord-americà i per “lleialtat”, segons els documents judicials. Aquest projecte, que al final no es va portar a terme, és un dels punts importants del cas Russiagate per esbrinar si membres de l’equip electoral de Trump van conspirar amb Rússia per guanyar les eleccions.

En la seva explicació per escrit als senadors va treure ferro als seus contactes amb el Kremlin i va afirmar que les relacions es van acabar el gener del 2016. Ara reconeix que va seguir les negociacions fins al juny d’aquell any, setmanes abans que Trump es convertís en el candidat republicà a la Casa Blanca. Segons el Washington Post, a l’agost hauria escrit al secretari personal del president rus, Vladímir Putin, per demanar ajuda per tirar endavant el projecte.

Aquesta segona declaració de culpabilitat de Cohen és diferent de la que va fer l’estiu passat, ja que s’emmarca dins de les investigacions del Russiagate. Cohen fa mesos que coopera amb l’equip de Mueller i ho seguirà fent.

Cohen coopera amb Mueller

L’exadvocat i exconseller durant més de deu anys de Trump ha passat d’estar disposat a “rebre una bala” pel president a ser un testimoni clau per al fiscal especial. I, per tant, està donant molts maldecaps a l’inquilí de la Casa Blanca, que els últims dies ha augmentat els atacs contra Mueller i el cas Russiagate.

Trump ja es va enfadar amb Cohen a l’agost, mesos abans de les eleccions legislatives, quan va reconèixer que va cometre un delicte de finançament electoral en pagar pel silenci de dues dones que suposadament havien mantingut relacions sexuals amb el magnat immobiliari novaiorquès. Ahir va titllar Cohen de “dèbil” i “poc llest”, i el va acusar de buscar una “reducció de la sentència amb la seva nova declaració, uns minuts abans de marxar a l’Argentina per participar en la cimera del G20.

El seu actual advocat, l’exalcalde de Nova York, Rudi Giuliani, també va atacar Cohen. “És un mentider i no em sorprèn que mentís al Congrés”, va dir, i va afegir que el president nord-americà sempre ha sigut “obert” i “transparent” pel que fa el projecte de la Torre Trump a Moscou. El 12 de desembre Cohen rebrà sentència per vuit delictes de frau fiscal i un de finançament electoral que va reconèixer a l’agost.