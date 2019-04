L'aerolínia iraniana Mahan Air estrena la primera connexió entre Teheran i Caracas

La segona companyia aèria més important de l'Iran, Mahan Air, ha estrenat aquest dilluns la primera connexió entre Teheran, la capital iraniana, i Caracas, la capital de Veneçuela. L'aparició d'aquesta nova ruta és una manera de materialitzar la bona sintonia entre els dos països, que han aprofundit els seus lligams gràcies al fet de tenir un enemic comú: els Estats Units. Tant Teheran com Caracas han rebut sancions de Washington.

El primer avió s'ha enlairat aquest dilluns de l'aeroport internacional Imam Jomeini de Teheran i està previst que arribi a Caracas en unes 16 hores, segons l'Organització de l'Aviació Civil de l'Iran. En el vol inaugural hi viatja el director del departament de Relacions Exteriors iranià per a Amèrica, Mohsen Bahvarnd, acompanyat de la seva delegació. Està previst que les autoritats de l'Iran mantinguin reunions amb els seus homòlegs al país sud-americà per discutir sobre la crisi que viu Veneçuela i per acordar les condicions que permetin el manteniment d'aquesta connexió aèria.

Una aerolínia qüestionada

El govern dels Estats Units va sancionar fa anys la companyia aèria Mahan Air per donar suport als Guardians de la Revolució a l'Iran. A més, acusa l'empresa de transportar equipament militar a zones de l'Orient Mitjà en conflicte. En els últims mesos, Alemanya i França també han prohibit els vols d'aquesta companyia als seus països.

Mahan Air és una aerolínia privada que opera vols nacionals i internacionals fundada el 1991. Té connexió directa amb Barcelona, a més d'altres ciutats com Roma, Moscou o Pequín.