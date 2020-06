L'alcaldessa de Washington exigeix a Trump que retiri les tropes

Mentre la capital dels Estats Units sigui un districte federal i no l'estat número 51, vella aspiració de molts dels seus veïns, el president té un enorme poder sobre ella. Així ha sigut durant els últims dies, des que Donald Trump va ordenar desplegar als carrers adjacents a la residència presidencial milers d'agents de totes les agències federals imaginables. En total són gairebé 8.000 unitats, de les quals 1.700 són militars en actiu que, segons el canal ABC, tornaran immediatament a les seves bases. Una exhibició de múscul que ha irritat els veïns de la ciutat i la seva alcaldessa, la demòcrata Muriel Bowser, que ha fet pública una carta adreçada al president en què li demana la retirada de tots els agents.

Bowser justifica la seva petició per la falta d'incidents destacables a Washington. "Els manifestants han sigut pacífics", defensa l'alcaldessa, i ho sustenta en el fet que la policia municipal fa dies que no ha fet cap detenció en les protestes. El desplegament federal, adverteix, "està encenent els manifestants".

L'Ajuntament va aixecar dijous el toc de queda, després de quatre nits. El mateix dia en què, de manera inesperada, l'aclaparador desplegament del president es va fer pràcticament invisible. De l'exhibició intimidatòria de començaments de setmana, amb agents armats fins a les dents, a centenars d'uniformats de la Guàrdia Nacional estirats ociosos als jardins pròxims a la Casa Blanca. Fins i tot s'ha reduït el perímetre de seguretat, tot i que la tanca que envolta la residència de Trump ha crescut.

Impotent davant la falta de competències, Muriel Bowser ha portat la seva confrontació amb el president al terreny del simbolisme. Washington va despertar divendres amb l'eslògan Black Lives Matter (les vides dels negres importen) pintat amb grans lletres grogues al terra d'un dels carrers pròxims a la Casa Blanca. Lema amb el qual l'alcaldessa ha rebatejat també el carrer on dilluns hi va haver la càrrega policial que va permetre a Trump fotografiar-se amb una Bíblia. Gestos que la branca local de Black Lives Matter va qualificar de "distracció" i va llegir com una iniciativa per, diu, "apaivagar als liberals blancs mentre ignora les nostres demandes".

La veritat és que, tot i la pèrdua d'ingressos per l'impacte econòmic del coronavirus a la ciutat, el pròxim pressupost municipal proposat per Muriel Bowser inclou un increment de la dotació per a la policia. En l'anterior l'Ajuntament va assignar més diners a policia i presons que a tots els programes d'ocupació, joventut i salut mental sumats. A això s'hi suma que, més del 70% de les vegades en què la policia atura un veí, és una persona negra. Encara que va arribar a ser coneguda com chocolate city, per ser de majoria afroamericana, avui només el 46% de la població ho és. També l'alcaldessa.

Excessos policials

Mentre el país entra al segon cap de setmana de protestes per l'assassinat de George Floyd, creix l'escrutini de les accions policials. L'Ajuntament de Minneapolis, la ciutat en què Floyd va ser assassinat, va aprovar ahir la prohibició de les actuacions policials que puguin causar l'asfíxia mitjançant la pressió amb un braç o el genoll sobre el coll d'un detingut. Per això, exigirà que qualsevol agent que sigui testimoni d'una intervenció d'aquest tipus actuï per impedir-la i, a més, n'informi els seus superiors.

Els exemples d'abusos creixen per tot el país . Un dels més comentats va tenir lloc dijous a Buffalo , Nova York. Dos policies han estat suspesos de sou i feina després que un periodista registrés en vídeo un incident que ha deixat en estat greu un senyor de 75 anys. En les imatges, es pot veure com l'home intenta parlar amb els agents, que avancen en grup. Un d'ells ordena fins a tres vegades que l' empenyin . Dos agents ho fan i l'home cau d'esquena i es dona un cop al cap. Un cop a terra , comença a sagnar de manera abundant per l'orella. Els policies l' ignoren . En un comunicat , el departament ha informat inicialment que l'home havia " ensopegat i caigut " .

Per la seva banda, Donald Trump, que per ara no ha abordat els problemes estructurals de racisme que motiven les protestes, va celebrar eufòric el descens d'un 1,4% de l'atur al maig i va dir: "Amb sort, George [Floyd] ens mira des d'allà dalt i creu que el que està passant és molt bo" per als Estats Units. A la pregunta de què proposa per afrontar el racisme sistèmic, Trump va respondre: "El meu pla és que tindrem l'economia més forta del món". El nombre de treballadors afroamericans a l'atur ha pujat lleugerament respecte al mes anterior.