L''Aquarius' demana a la UE un port segur i proper per a desembarcar 141 immigrants

Les organitzacions humanitàries Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Méditerranée han reclamat avui a Europa un port segur i "el més pròxim possible" per desembarcar els 141 immigrants que van salvar al mar i que estan a bord de l''Aquarius'.

Els immigrants van ser salvats en dues operacions diferents divendres passat i continuen a bord del vaixell de rescat Aquarius, que les dues organitzacions gestionen conjuntament i que segueix navegant en aigües internacionals davant de Líbia.

MSF i SOS Mediterranée han emès avui un comunicat conjunt per demanar als governs europeus que "atorguin un port segur i el més pròxim possible, d'acord amb el Dret Marítim Internacional, on puguin desembarcar les persones rescatades". Ho demanen perquè l'embarcació "pugui seguir brindant una assistència humanitària que es requereix amb urgència", assenyalen.

Les ONG asseguren haver contactat amb les autoritats competents, inclosos el centre de coordinació de rescat marítim (RCC) italià, maltès i tunisià així com el Centre Conjunt de Coordinació de Rescats libi (JRCC). Segons el seu relat, aquest últim es va presentar com l'autoritat encarregada de la coordinació però va rebutjar oferir un port segur i els va demanar que es dirigissin a un altre centre, motiu pel qual el vaixell va decidir posar rumb cap al nord.

A bord hi ha els 25 immigrants salvats en la primera operació, dels quals 16 són homes i 9 dones, una d'elles embarassada, procedents de països com Bangla Desh, Camerun, Ghana, Costa d'Ivori, Nigèria o Senegal.

També hi ha els rescatats en la segona operació, 116 immigrants que viatjaven en una barcassa dels quals 78 són homes, 38 dones, una d'elles embarassada, i 67 menors no acompanyats, tots d'Eritrea, Somàlia, el Marroc i Egipte.

El doctor de MSF a bord, David Berversluis, ha explicat que des del rescat s'han estudiat les condicions mèdiques dels immigrants per, en primer lloc, tractar eventuals malalties cròniques.

Durant els seus exàmens ha detectat nombrosos casos de desnutrició, amb problemes derivats de la deshidratació i que requereixen de tractament mèdic continuat.

El coordinador del projecte per a MSF, Aloys Vimard, ha explicat que la Unió Europea ha "concentrat tots els seus esforços en la creació d'un Centre Conjunt de Coordinació de Rescats a Líbia però el que ha passat aquest divendres reflecteix bé la seva incapacitat per a coordinar integralment una operació".

De moment, el ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, ja ha advertit que l''Aquarius' no arribarà a cap port italià, seguint així la seva estratègia de prohibir l'atracada dels vaixells de les ONG amb immigrants.

El juny passat, la negativa d'Itàlia i Malta de permetre el desembarcament de l''Aquarius' amb 630 immigrants va obligar a l'embarcació a dirigir-se al port de València.

MSF i SOS Mediterranée han expressat la seva "extrema preocupació" per les polítiques europees que "obstaculitzen l'assistència humanitària i que han provocat un nombre vertiginós de morts al mar en els últims mesos".

De fet, denuncien que alguns dels rescatats han declarat que durant la seva travessia en pasteres es van trobar amb cinc naus diferents abans de l''Aquarius', però cap els va socórrer.

Les costes que s'estenen entre Trípoli i la frontera amb Tunísia s'han convertit en els últims dos anys en el principal bastió de les màfies que trafiquen amb éssers humans, tot i la presència de patrulleres europees.

Segons dades de l'Organització Internacional de les Migracions (OIM), vinculada a l'ONU, més de 171.635 immigrants han aconseguit creuar a Europa el 2017, mentre que 3.116 van desaparèixer al mar.