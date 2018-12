"Els 'armilles grogues' fins i tot van calar foc als abres de Nadal"

Els veïns de la plaça parisenca de l'Étoile, on hi ha l'Arc de Triomf que aquest dissabte es va convertir en un camp de batalla durant la protesta dels 'armilles grogues', feien balanç aquest diumenge de les moltes destrosses i no se sabien avenir de tot el que ha passat.

"Als Camps Elisis hi ha comerços de milionaris i de grans marques, però nosaltres som petits botiguers. No pensàvem que ens trobaríem durant hores sense cap protecció en una situació així", es queixa Frédéric Perrier, propietari d'una botiga d'accessoris de motos a l'avinguda de la Grande-Armée. L'home assegura que va intentar protegir la seva botiga com va poder. "Fins i tot vaig implorar a un noi d'uns 15 anys que no cremés les motos", afirma. El jove li va contestar: "M'és igual, aquesta és l'avinguda dels rics".

540x306 Un dels establiments que van ser assaltats durant la protesta. / STEPHANE MAHE / REUTERS Un dels establiments que van ser assaltats durant la protesta. / STEPHANE MAHE / REUTERS

"Aquest és un barri de classe alta, però nosaltres no guanyem milions. Els meus ingressos no són gaire més alts que els dels 'armilles grogues'", continua explicant el botiguer. "Esclar que hi ha dificultats econòmiques, però jo avui no puc donar suport als manifestants. No sé com deu ser Bagdad o Damasc, però això ahir era una guerra!", conclou.

El propietari d'un estanc també lamenta l'estat en què ha quedat la seva botiga, que va ser assaltat. Es van endur fins a l'últim paquet de tabac, assegura.

Alguns veïns expliquen que van seguir les protestes des dels balcons de casa, aterrits i sense poder-se creure el que veien. "Al meu carrer fins i tot van calar foc als arbres de Nadal, i van trencar els aparadors d'una botiga per llençar-hi una mena de granada, i això que els venedors eren a dins!", exclama una veïna, Catherine Louis.

"Som els francesos els que haurem de pagar tots aquests desperfectes. Aquests nanos són anarquistes, no tenen valors, només volen destrossar", continua explicant la dona, que també assegura que alguns dels manifestants anaven completament borratxos. "Robaven tot el que hi havia dins els cotxes i després hi calaven foc", relata.

540x306 Operaris netegen les pintades a l'Arc de Triomf de París. / BENOIT TESSIER / REUTERS Operaris netegen les pintades a l'Arc de Triomf de París. / BENOIT TESSIER / REUTERS

Aquesta zona acomodada del centre de París s'ha llevat aquest diumenge amb les façanes plenes de pintades contra el president francès, Emmanuel Macron, mentre els bombers retiraven de la via els últims vehicles calcinats. Els operaris de neteja també recullen els vidres trencats que s'acumulen pels carrers.

Alguns veïns i curiosos fan fotografies de l'escena, i molts donen per fet que la batalla campal es repetirà dissabte que ve. Els 'armilles grogues' tenen previst fer una nova manifestació.

"És una vergonya, no podem deixar que es repeteixi", deia un altre veí que no vol dir el seu nom. L'home, que porta el seu fill petit a coll, admet que tot plegat l'espanta i demana que el govern hi faci alguna cosa, tot i que admet: "No sé què s'hi pot fer".

540x306 El president Macron i el ministre de l'Interior han visitat aquest diumenge la zona afectada pels aldarulls. / REUTERS El president Macron i el ministre de l'Interior han visitat aquest diumenge la zona afectada pels aldarulls. / REUTERS

Macron ha visitat aquest diumenge les zones més afectades pels aldarulls, acompanyat del ministre de l'Interior, Christophe Castaner. Un important dispositiu de seguretat els envoltava i els separava d'una desena d''armilles grogues' que s'hi han acostat per escridassar-los. Alguns veïns s'han encarat als manifestants per responsabilitzar-los per les destrosses. D'altres simplement han continuat escombrant els vidres trencats amb cara de resignació.