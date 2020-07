Un home assalta un autobús al nord d'Ucraïna i segresta els passatgers

Moments de tensió a la ciutat de Lutsk, al nord-oest d'Ucraïna. Un home armat i amb explosius ha segrestat aquest dimarts un autobús que transportava una vintena de passatgers pel centre de la ciutat, de 220.000 habitants. L'assaltant, identificat com a Maxim Plojói, s'ha atrinxerat a l'interior del vehicle que a hores d'ara està aturat a la plaça cèntrica del Teatre, amb les cortines corregudes, i on les autoritats intenten negociar amb el segrestador perquè alliberi els ostatges. "Hi estan treballant professionals. Fem tot el possible per alliberar els segrestats. En aquests moments s'està conversant amb la persona que reté els ostatges, però no puc oferir més detalls", ha explicat a la premsa el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

651x366 Militars controlen la zona de la ciutat on hi ha l'autobús segrestat. / EFE Militars controlen la zona de la ciutat on hi ha l'autobús segrestat. / EFE

A hores d'ara, però, la situació és d'incertesa total. Es desconeix quina és la situació a l'interior de l'autobús però la policia ha demanat a la població que no s'acosti a la plaça on estan tenint lloc els fets. Mentrestant, el viceministre de l'Interior, Anton Geraschenko, ha explicat al canal de televisió Ukraina 24 que l'atacant ha llançat una granada de mà contra un dron de les forces policials. També ha disparat diversos trets contra l'aparell. El viceministre ha apuntat que el segrestador es nega a alliberar els passatgers i tampoc permet que se'ls faci arribar aigua o menjar. Entre els segrestats, ha detallat Geraschenko, hi ha infants.

Hores abans, el mandatari ucraïnès havia informat del succés a través del seu compte de Facebook. Segons la seva versió, l'home ha segrestat l'autobús aquest matí, cinc minuts abans de dos quarts de deu. El mateix assaltant ha sigut qui ha avisat la policia del segrest. "Un ciutadà ha trucat a la policia i ha dit que havia segrestat un autobús. S'han sentit trets", ha detallat Zelenski, que, des de llavors, ha assegurat que el principal objectiu de les autoritats és evitar que hi hagi ferits.

Els motius de l'assaltant tampoc són clars. Segons "un portaveu de les forces de l'ordre", citat per l'agència de notícies Ukrinform, el segrestador hauria publicat les seves raons i exigències per alliberar els ostatges a les seves xarxes socials.

Tal com explica el mateix portal, l'home ha llançat un missatge a Twitter abans de segrestar el vehicle en què felicitava tota la població pel "Dia de l'Antisistema" i en què subratllava que "l'estat és el primer terrorista".