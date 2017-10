Un assessor de l'ONU insta Madrid a no aplicar el 155

Alfred-Maurice de Zayas, expert independent de l'ONU per a la promoció de la democràcia, fa una crida a les autoritats espanyoles perquè reverteixin la decisió d'aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola. De Zayas lamenta la decisió del govern espanyol de "suspendre" l'autonomia de Catalunya i considera l'acció una "regressió" de la protecció dels drets humans, "incompatible" amb diversos articles del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Segons l'expert, la suspensió de les mesures "repressives" i l'organització d'un referèndum que permeti conèixer els "veritables desitjos" de la població seria "l'única solució democràtica" a la situació actual. El referèndum, argumenta, hauria de ser supervisat per la Unió Europea (UE), l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i observadors privats com el Centre Carter.

En un comunicat fet públic aquest dijous, l'expert critica també que el govern espanyol "sembla invocar" el principi d'integritat territorial per "justificar els intents contundents de silenciar la dissidència política" i recorda que aquest principi "no es pot invocar per apagar el dret de totes les persones". "El dret a l'autodeterminació és un dret dels pobles i no una prerrogativa dels Estats per concedir o negar", afegeix. Segons explica, en cas de conflicte entre el principi d'integritat territorial i el dret humà a l'autodeterminació "és el segon que preval".



"Cap estat pot utilitzar el principi d’integritat territorial per negar el dret a l’autodeterminació", afegeix. L’expert admet que el principi és “important” però explica que està pensat per ser aplicat de manera “externa” per “prohibir amenaces externes o incursions estrangeres en la integritat territorial dels estats sobirans”.



"Negar a un poble el dret a expressar-se sobre la qüestió de l'autodeterminació, negar la legalitat d'un referèndum, utilitzar la força per evitar la celebració d'un referèndum i cancel·lar l'autonomia d'un poble per càstig" constitueix, segons l'expert, una "violació" de l'article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.



A més, De Zayas recorda que "abordar l'aspiració dels pobles a l'autodeterminació en forma oportuna és una mesura de prevenció de conflictes important". En aquest sentit insisteix que "cal fomentar el diàleg i la negociació política per evitar la violència".