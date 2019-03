15.000 persones atrapades a Moçambic pel cicló 'Idai'

Unes 15.000 persones continuen atrapades enmig de la devastació que ha deixat el pas del destructiu cicló 'Idai' i esperen l'arribada dels equips de rescat. El temporal ha destruït poblacions senceres i grans territoris al seu pas per Moçambic, Malawi i Zimbàbue, en una de les pitjors catàstrofes naturals de l'hemisferi sud en els últims anys. Les autoritats encara no han completat el balanç final de víctimes però oficialment es xifra en uns 400 morts, tot i que el president moçambiquès va alertar dilluns que temia que s'elevés només al seu país fins al miler. Encara hi ha zones on no s'ha pogut accedir i es desconeix la situació en què es troben els veïns.

651x366 Damnificats de la zona de Beira desembarquen en terra ferma del vaixell que els ha rescatat dels aiguats / JOSH ESTEY / REUTERS Damnificats de la zona de Beira desembarquen en terra ferma del vaixell que els ha rescatat dels aiguats / JOSH ESTEY / REUTERS

Les organitzacions humanitàries treballen a la zona afectada pels forts aiguats i violentes ratxes de vent que en pocs dies va destrossar tot el que va trobar al seu pas. Les 15.000 persones que esperen ser rescatades han hagut de buscar refugi per protegir-se del nivell de l'aigua en terrats, arbres i muntanyes. Inês Tiago, una nena de nou anys, ha explicat al diari local 'O Pais' com va passar amb la seva família fins a 21 hores, gairebé dos dies, des que diumenge passat les pluges els van sorprendre a casa seva. Els Tiago van haver d'esperar a sobre de la teulada. Els equips de rescat treballen contra rellotge, com ha il·lustrat el ministre moçambiquès de Territori, Celso Correia.

En helicòpter o barca, a poc a poc els equips mobilitzats rescaten la gent atrapada. La situació és dramàtica perquè el cicló ha malmès la xarxa viària i això dificulta el transport de productes bàsics com aliments, aigua, roba i medicació per als ferits i malalts. Malgrat la mobilització popular per ajudar els damnificats, l'ajuda arriba en comptagotes perquè tampoc es pot comptar amb el suport dels vaixells, també afectats per l''Idai'.

Segons l'ONU el cicló ha deixat 2,8 milions de damnificats. El portaveu del Programa d'Aliments de les Nacions Unides, Herve Verhoosel, ha destacat que a banda de la ciutat de Beira, a la costa de Moçambic, la situació és igual de desesperada al districte zimbabuès de Chimanimani, a l'est del país, on el 90% de la zona ha patit "significatius danys" després de ser una de les principals àrees afectades pel pas del cicló.

Verhoosel ha subratllat que Zimbàbue requerirà ajuda addicional per valor de 5 milions de dòlars per finançar l'assistència alimentària a la població més afectada, mentre que a Malawi es calcula que la resposta necessitarà una provisió de 10,3 milions de dòlars.

651x366 Vista aèria de com dels camps negats d'aigua a la regió de Sofaia, al centre de Moçambic, després del pas de l''Idai' / EMIDIO JOZINE / EFE Vista aèria de com dels camps negats d'aigua a la regió de Sofaia, al centre de Moçambic, després del pas de l''Idai' / EMIDIO JOZINE / EFE

A Moçambic, que ha declarat l'estat d'emergència per primera vegada des de la seva independència fa més de 40 anys, l'ONU estima que almenys 400.000 persones necessiten ajuda alimentària urgent a les zones inundades a les conques dels rius Pungoe i Buzi, així com a la ciutat de Beira, informa l'agència Efe.

"Això és una catàstrofe. El cicló 'Idai' ha destruït tant que es trigaran anys a recuperar el que s'ha perdut", ha afirmat Edgar Jone, director de la fundació cristiana Tearfund a Moçambic.