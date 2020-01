Més de 6.000 afectats: així avança l'epidèmia del coronavirus en temps real

Des que les autoritats xineses van advertir que havien detectat diversos casos de persones que havien emmalaltit d'un tipus de pneumònia d'origen desconegut, l'anomenat coronavirus no ha parat d'avançar. La primera alerta que va rebre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va ser el dia 31 de desembre, i gairebé un més després ja són més de 6.000 els afectats per aquesta malaltia, més de 160 els pacients que han mort i més d'un centenar les persones que s'han recuperat.

¿Però quin és el recompte a hores d'ara? L'avenç de l'epidèmia és complex de seguir, perquè la xifra canvia cada dia i cada vegada són més les regions del món que hi han de fer front: es registren noves morts, nous afectats i també hi ha pacients que es recuperen. Però ara un grup de recerca nord-americà de la Universitat Johns Hopkins ha elaborat un mapa que permet seguir d'una manera fiable i gràfica l'avenç del coronavirus en temps real arreu del món. El mapa, que es pot consultar de manera gratuïta a través d'Internet, dona dades de manera actualitzada (afectats, morts, pacients recuperats) i mostra com evolucionen els diversos focus de la malaltia cada dia.

[Consulta aquí l'afectació mundial del coronavirus]

Com es pot comprovar al mapa, la gran majoria de casos detectats són a la Xina. Però si bé l'origen del brot va ser a la ciutat de Wuhan, els dies següents el coronavirus ja havia arribat a diversos països asiàtics i ara ja hi ha casos al continent americà i a Europa. Segons afirmen des del Center for Systems Science and Engineering, el mapa s'elabora amb dades que proporcionen organismes oficials, com l'Organització Mundial de la Salut.