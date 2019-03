Moren els 157 passatgers de l'avió estavellat a Etiòpia

No hi ha supervivents en l'accident d'un aparell de l'aerolínia etíop Ethiopian Airlines que s'ha estavellat aquest diumenge just després d'enlairar-se d'Addis Abeba en ruta cap a l'aeròdrom de Nairobi, segons ha confirmat la companyia. A l'interior de l'avió viatjaven 157 persones de 33 nacionalitats entre els 149 passatgers i els 33 membres de la tripulació.

El primer ministre etíop, Abiy Ahmed, ha expressat el seu condol a les famílies de les víctimes sense donar més detalls de l'accident.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.