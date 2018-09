El banquet de Maduro que no paeix Veneçuela

Era una parada tècnica, una escala a Istanbul entre el llarg viatge de Pequín a Caracas, però finalment l'estada de poques hores a la capital turca de Nicolás Maduro li ha sortit cara després que s'hagi publicat un vídeo en què es veu el president de Veneçuela fent-se un homenatge culinari en un moment que la crisi econòmica al seu país ha provocat un èxode de dos milions de civils cap a països de la regió, segons l'ONU, i la impossibilitat per a molts dels ciutadans d'accedir a aliments i medicines bàsics per la falta de liquiditat i la inflació disparada.

"Això és una sola vegada a la vida, oi?", diu Maduro en un dels vídeos que circulen per les xarxes socials mentre el cuiner Nusret Gokce, conegut com a Salt Bae, fa de la tècnica de tallar la carn un xou artístic en honor de Maduro i la seva dona, Cilia Flores. Algunes fonts calculen que un àpat en el local no baixa de mitjana de 400 dòlars per comensal.

Les imatges han estat difoses pel mateix cuiner en el seu compte d'Instagram al costat del missatge: "M'agradaria donar-li les gràcies al president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per la seva visita". Poc després les va eliminar, però ja era massa tard perquè ja s'havien tornat virals, amb el líder bolivorià fumant-se un cigarro i exhibint bon humor mentre rep una camisa amb la imatge de Nusret Gokce. El cuiner és un fenomen a la xarxa i s'ha fet conegut per la seva extravagància tant dins com fora del seu local, on han anat estrelles de la música, l'esport o la interpretació.

En arribar a Caracas, Maduro s'ha mostrat sorprès de la polèmica causada pel que, segons diu, va ser només una parada per descansar de 12 hores de viatge i en resposta a la invitació de les autoritats d'Istanbul per dinar.

"El 60% dels veneçolans no han menjat proteïnes en els últims 30 dies i mentrestant Nicolás Maduro es permet un banquet de carn al restaurant més car del món. Mentre ell es lliura a la bona vida pel món, la crisi a què ens va portar s'aprofundeix", ha criticat a Twitter el diputat opositor Juan Andrés Mejía.

En la mateixa línia s'han pronunciat també comediants i artistes veneçolans com ara el cantant Miguel Ignacio Mendoza, conegut com a Nacho. "Això és una burla a la fam al meu país. Quina 'vidorra' es permet el nostre poc apreciat Nicolás, no? Que trist el que ha d'aguantar la meva estimada Veneçuela", escriu l'artista a Instagram.

També la periodista Luz Mely Reyes ha qüestionat la idoneïtat de l'escala a Turquia, ja que oficialment quedava fora de l'agenda oficial del president.

#Lapregunta ¿ Por qué Maduro hizo escala en Turquía? ¿ Además de darse un banquete, realizó alguna gestión oficial? ¿ De ser así, cuál fue esa gestión? ¿ Si no fue una visita oficial, a qué fue a Turquía? — Luz Mely Reyes (@LuzMelyReyes) 18 de setembre de 2018

Veneçuela travessa una greu crisi econòmica traduïda a hiperinflació, fallades en els serveis públics, pèrdua del poder adquisitiu i escassetat d'aliments. Segons l'enquesta sobre condicions de vida (Encovi) que fan anualment les principals universitats del país, més de la meitat dels veneçolans, per sobre del 61%, van passar a viure en la pobresa extrema el 2017 i van perdre més de 10 quilos de pes. Per intentar contrarestar la situació, l'executiu ha ordenat la regulació dels preus d'alguns productes, com ara la carn.