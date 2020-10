Bèlgica perd el control en la segona onada: "Som la regió més perillosa d'Europa"

És el segon país d'Europa amb més contagis per cada 100.000 habitants i el tercer del món en defuncions segons la mateixa ràtio. Bèlgica, amb Brussel·les com a epicentre, està patint la segona onada de la pandèmia de coronavirus amb una força que el seu ministre de Salut, Frank Vandenbroucke, descriu com un "tsunami". La taxa de positius ja supera el 15% i els laboratoris estan tan desbordats que necessiten més de cinc dies per obtenir els resultats de les proves de coronavirus. Per això, des d'aquesta setmana es limitaran durant un mes les proves PCR obligatòries a les persones amb símptomes. A més, es permetrà que treballadors de la salut com logopedes, llevadores i metges en formació també puguin fer PCR.

"Som la regió més perillosa de tot Europa. Estem a prop d'un tsunami... de no controlar més el que passa. Ara encara tenim el control, però amb enormes dificultats i estrès", admetia Vandenbroucke en declaracions a la cadena RTL. El ministre federal de Salut es referia a la regió de Valònia i també a la de Brussel·les, on la incidència és en alguns casos de més de 1.800 contagis per 100.000 habitants, segons les dades de l'Institut de Salut Sciensano. En el cas de la regió de Brussel·les, la incidència és de 1.240 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, amb barris com Molenbeek on la incidència supera els 1.700 casos.

En conjunt, el país registra una taxa d'incidència de 828, segons les dades que recull el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC). Bèlgica és, segons aquest registre, el segon país d'Europa amb el nivell més alt de contagis, només per darrere de la República Txeca, que en té 905. Per fer-nos una idea de l'abast d'aquestes xifres, Espanya actualment registra una ràtio de 343 contagis per cada 100.000 habitants. I l'ECDC considera zones de risc "molt elevat" aquelles amb més de 50 casos per 100.000 habitants i una taxa de positivitat superior al 4%. Bèlgica, doncs, multiplica per 16 el primer índex i per tres el segon.

La sensació d'alarma al regne belga ha anat incrementant-se a mesura que s'entrava en la tardor. En les últimes setmanes les mesures de contenció s'han endurit (a l'agost es va aixecar l'obligació de portar mascareta al carrer) fins a decretar el toc de queda estricte des de la mitjanit fins a les cinc de la matinada. Però, a més, l'anomenada bombolla social s'ha restringit a una sola persona. És a dir que, fora de la llar, els residents a Bèlgica només poden tenir un contacte estret, sense mascareta i sense respectar la distància social. Per a la resta de casos, tenint ja en compte que estan prohibides les reunions de més de quatre persones als domicilis, sempre s'ha de mantenir la distància i portar mascareta.

Però fins i tot aquestes mesures tan estrictes s'estan quedant curtes. La taxa de positivitat, és a dir, el percentatge de testos PCR que donen positiu, és superior al 15%, segons les xifres de Sciensano. A Brussel·les és del 20%. Els laboratoris estan desbordats, amb fins a sis dies per donar resultats de PCR. D'aquí que el govern hagi optat per limitar només a les persones simptomàtiques les proves de PCR obligatòries –cosa que deixa els asimptomàtics amb l'única opció de fer quarantena– i hagi donat llum verda a personal de la salut com llevadores o logopedes perquè puguin fer també testos PCR. "Si continua així, el nombre d'hospitalitzacions serà tal que haurem d'ajornar més i més els tractaments que no siguin de covid, cosa que també és molt perillosa. El govern només té un missatge per a la ciutadania: protegiu-vos, protegiu els vostres éssers estimats perquè no es contagiïn", va reblar el ministre de Salut.