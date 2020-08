La UE no reconeix el triomf de Lukaixenko en les eleccions de Bielorússia

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) han decidit aquest dimecres en una cimera telemàtica extraordinària no reconèixer els resultats de les eleccions presidencials a Bielorússia del 9 d'agost, en què les autoritats locals van proclamar com a vencedor amb el 80% dels vots l'actual president, Aleksandr Lukaixenko, que ostenta el càrrec des del 1994. Fa més de deu dies que el país viu immers en un clima de protestes i de repressió policial.

"Les eleccions no van ser justes ni lliures i no van complir els estàndards internacionals. No reconeixem els resultats presentats per les autoritats bielorusses", ha afirmat el president del Consell Europeu, el polític belga Charles Michel, en una roda de premsa al final de la reunió. Hores abans de la cimera, la líder opositora Svetlana Tikhanóvskaia –exiliada a Lituània– havia demanat als 27 que rebutgessin els resultats d'uns comicis que l'oposició qualifica de "fraudulents".

Michel ha defensat un marc de sancions que estigui llest com "més aviat millor" i se centri en imposar restriccions individuals als dirigents que estan darrere de la brutalitat policial i del frau electoral, en línia amb els acords del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha assegurat que Brussel·les redirigirà l'ajuda al desenvolupament a Bielorússia per garantir que arriba a la societat civil i els grups més vulnerables.

Von der Leyen ha anunciat 53 milions d'euros addicionals en ajudes, dels quals dos milions aniran a ajudes per a les víctimes de la repressió i dos més a fer costat als mitjans de comunicació i la societat civil bielorussa. El gruix d'aquest paquet d'ajudes econòmiques es destinarà a la lluita contra el coronavirus, enfortint serveis socials i hospitals. La presidenta de la CE ha insistit en el fet que les manifestacions a Bielorússia "no són contra cap entitat ni contra cap país veí, són pels drets dels bielorussos".

D'aquesta manera, la UE ha demanat a totes les parts a Bielorússia i "a tercers països" que donin suport a un procés de diàleg inclusiu que posi fi a la crisi al país. En aquest punt, han esmentat una oferta de mediació de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), de la qual formen part Rússia i Bielorússia, assegurant que la UE està llesta per a posar en marxa aquesta iniciativa.

Putin, l'aliat de Lukaixenko

Lukaixenko s'aferra al poder que ostenta des de fa més de dues dècades, però cada cop està més sol. Mentre que la Unió Europea no reconeix el resultat electoral a Bielorússia, Lukaixenko té en el seu homòleg rus, Vladímir Putin, el seu principal aliat.

Abans de la cimera d'aquest dimecres, el president rus va afirmar ahir tant al president francès, Emmanuel Macron, com a la cancellera alemanya, Angela Merkel, que interferir en els assumptes interns de Bielorússia seria "inacceptable", després que els líders europeus li demanessin l'inici d'un "diàleg nacional" al país bielorús. "Qualsevol intent d'aquest tipus conduiria a una escalada de la crisi política a Bielorússia", va dir el president rus via telefònica a Merkel, segons va informar el Kremlin en un comunicat.