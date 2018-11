Un jutge bloqueja l'orde de Trump de negar el dret a demanar asil als migrants de la caravana

Un jutge federal ha ordenat que l'administració de Trump continuï acceptant peticions d'asil sense tenir en compte per on ni com han entrat als Estats Units els sol·licitants. D'aquesta manera la justícia frena, almenys temporalment, l'ordre presidencial que prohibia demanar protecció internacional als que entressin al país de manera il·legal. La mesura va ser adoptada el 9 de novembre com a resposta l'avanç de la caravana de migrants centremericans que tot just acaba d'arribar a la frontera entre Mèxic i els Estats Units.

El jutge Jon S. Tigar del Tribunal de Districte de San Francisco ha dictat una restricció temporal que impedeix al govern implementar la nova ordre mentre es tribunal resol sobre el cas. La restricció afecta tots els Estats Units.

"Independentment de l'abast de l'autoritat del president, no pot reescriure les lleis d'immigració per imposar una condició que el Congrés ha prohibit expressament", diu la sentència. L'ordre de Trump preveia que només aquells migrants que entressin al país a través d'un lloc fronterer habilitat podrien demanar asil, una decisió que el president va justificar com a mesura de seguretat nacional per protegir la integritat de les fronteres. Pocs dies més tard la Casa Blanca va forçar l'entrada en vigor immediata de la nova normativa sense el període habitual de consulta pública.

L'ordre de Trump contradiu les lleis d'asil nord-americanes, que preveuen que les persones que fugen de la persecució poden demanar protecció als Estats Units, independentment de com hagin arribat el país. El mateix dia que el president signava l'ordre, grups de defensa dels drets humans com la Unió Americana de Llibertats Civils o el Southern Poverty Law Center van presentar recurs.

En la denúncia, acusen el govern de "violar l'ordre del Congrés que confirma que aquesta forma d'entrada no pot constituir una barrera categòrica a l'asil". També argumenten que l'administració va violar les directrius federals en no permetre al·legacions a la norma.

Però la Casa Blanca es justifica argumentant que respon a un augment dels immigrants que demanaven asil sense reunir les condicions per demanar protecció i que un cop les seves sol·licituds són denegades es queden als Estats Units en situació irregular. "El president ha intentat frenar aquesta pràctica perillosa i il·legal i recuperar el control de la frontera", han argumentat els advocats del govern.

El senyor Trump, que havia situat la immigració il·legal com un tema central de les eleccions de mig mandat que es van celebrar el 6 de novembre, ha enviat més de 5.000 soldats per evitar l'entrada dels migrants de la caravana als Estats Units.

Les lleis d'immigració nord-americans estipulen que els estrangers que toquen terra americana tenen dret a demanar asil i per tant no poden ser deportats immediatament. Després s'una primera entrevista que la immensa majoria supera, queden en llibertat als Estats Units fins a la data en què han de comparèixer davant del tribunal que ha de decidir sobre el seu cas.

En els últims anys, més i més immigrants han aprofitat el procés d'asil, sovint després d'entrar il·legalment als Estats Units. Fins a 23.121 migrants que viatgen en famílies van ser detinguts a la frontera a l'octubre.

L'administració Trump considera que els immigrants estan explotant lleis d'asil per immigrar il·legalment als Estats Units. L'augment d'arribades han agreujat un gran retard de casos pendents als tribunals d'immigració, que recentment va superar el milió d'expedients. És la política que Trump defineix com a "captura i alliberament".

Els grups defensors de les llibertats civils argumenten que molts immigrants són víctimes de violència o persecució i tenen dret a buscar protecció. Les bandes són omnipresents al Salvador, Hondures i Guatemala, on el caos i la corrupció els permeten assassinar amb total impunitat.