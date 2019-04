Bouteflika demana "perdó" als algerians

El dimitit president algerià, Abdelaziz Bouteflika , ha difós aquest dimecres una carta adreçada al poble algerià en què defensa els seus 20 anys de mandat i demana disculpes per tots els danys que ha pogut infligir. Menys de 24 hores després que renunciés a la presidència, pressionat pel carrer i els militars, Bouteflika ha enviat un missatge en què desitja sort al seu successor en el càrrec.



" Déu sap que vaig ser sincer i fidel. No estic trist, no em fa por pel futur del meu país ", escriu en la que diu serà "l'última carta" per als seus conciutadans, que durant més d'un mes han protestat contra la seva decisió de mantenir-se al càrrec fins a debilitar la seva figura política i perdre el suport que fins ara havia tingut de l'exèrcit.

Com dicta la Constitució, el president del Parlament, Abdelkader Bensalah, ha estat nomenat president interí del país fins que, en teoria, se celebrin eleccions en un termini màxim de 90 dies. El futur govern algerià té sobre la taula les grans demandes populars de més llibertats i democràcia, que passen indubtablement per desmuntar el règim de Bouteflika teixit a base de la màxima compenetració amb els militars i el seus fidels, un grup de veterans de la guerra de la independència, empresaris i líders del Front d'Alliberamnet Nacional. Precisament, la policia ha detingut una dotzena d'empresaris les últimes hores, entre ells, Ali Haddad, gran finançador de les campanyes de Bouteflika i propietari de l'Hotel Palace de Barcelona, acusats de corrupció.

651x366 Algerians sortint al carrer tot just conèixer la renúncia de Bouteflika, a Alger / RAMZI BOUDINA / REUTERS Algerians sortint al carrer tot just conèixer la renúncia de Bouteflika, a Alger / RAMZI BOUDINA / REUTERS

"Volem un president que entengui el que volem", explica Bouzid Abdoun, de 25 anys, enginyer de la companyia energètica estatal a l'agència Reuters. "Volem viure aquí, no migrar cap a Europa". Amb una mitjana d'edat inferior als 30 anys, la població algeriana ha reclamat als carrers la fi d'un règim monolític enquistat i arrelat en les lluites d'alliberament i independència contra els colons francesos i, malgrat que han portat desenvolupament econòmic en els últims anys gràcies a les exportacions de gas, han estat inflexibles a respondre amb més drets cívics i socials. La sortida de Bouteflika, de 82 anys i incapacitat, és un primer pas que satisfà la població però no és suficient.



A Bensalah l'acompanya en aquest parèntesi fins a les eleccions el cap del Consell d'Estat, Tayeb Belai, que passa a ser el primer ministre provisional i que és un dels homes de més confiança del vell dictador i possiblement cridat per succeir-lo. El seu és un nom gairebé proscrit per als manifestants d'aquesta primavera algeriana que ha desallotjat Bouteflika del poder, perquè forma part del pinyol de l'anomenat El Poder, el nucli dur del règim, que ha estat l'encarregat de la supervisió de les eleccions, sempre sota la sospita del frau.

Sense Bouteflika, la tensió al carrer s'ha calmat, a l'espera del què passarà divendres, el dia fort de les mobilitzacions. Cap dels homes de confiança fins ara de Bouteflika s'ha atrevit a desqualificar els manifestants i fins i tot han arribat a assegurar que entenien les seves demandes com a "legítimes".



Per contra, Ahmed Benbitour, exministre i ex primer ministre de Bouteflika, guanya pes com a l'opció del carrer per substituir el vell líder. Es tracta d'un tecnòcrata que l'any 2000 va dimitir en trobar rebuig frontal del règim en les seves propostes econòmiques.