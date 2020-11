British Airways posa a la venda la porcellana fina dels Boeing 747

British Airways (BA) obre les portes del seu magatzem. Per primera vegada, la companyia d'aviació ha decidit posar a la venda, a través de la plataforma Whatabuy, les vaixelles i altres objectes de la llar que s'utilitzaven, preferentment, en la primera classe i en la classe de negocis del gegant del cel, el Boeing 747, tot i que també ofereix alguns elements utilitzats en la classe turista.

En un comunicat de premsa emès aquesta setmana, BA assegurava que així pretenia posar a l'abast "dels clients i aficionats a l'aviació l'oportunitat única d'obtenir articles d'avions que han donat la volta al món centenars de vegades". Probablement, amb la iniciativa no aconseguirà eixugar les pèrdues anunciades la setmana passada pel grup propietari, IAG, de 6.200 milions d'euros, a causa de la pandèmia, però com a mínim satisfarà els molts planespotters que cada dia s'instal·len a tocar de les pistes dels aeroports de tot el Regne Unit per veure les operacions d'enlairament i aterratge.

Entre els articles a la venda hi ha tota mena de plats, bols de sopa, tasses, paneres, tovalloletes de les que s'oferien calentes, copes de xampany, posagots, sabatilles i fins i tot mantes. Els preus? Prou raonables en alguns casos i bastant cars en d'altres. En tot cas, l'elegància i el toc del luxe de la primera classe de British Airways estan assegurats.

Entre altres raons, perquè els articles més preuats són els dissenyats pel ceramista i artista de la decoració especialitzada en porcellana William Edwards, un professional que va tornar el 1993 a la seva ciutat natal, Stoke-on-Trent –el cor de la indústria ceràmica d'Anglaterra des de l'apogeu de Josiah Wedgwood a finals del segle XVIII–, després de graduar-se al Royal College of Art (RCA). Edwards i el seu equip s'han llaurat una fama des d'aleshores per fer ceràmica fina i decorar-la per abastir les grans marques del luxe del Regne Unit i de tot el món.

651x366 Exemples dels estris de la llar que British Airways ha posat en venda Exemples dels estris de la llar que British Airways ha posat en venda

Si un plat nou de trinca d'Edwards costa uns 30 euros, un joc de tres dels que es feien servir a bord d'un 747 en val 35 a la pàgina web de referència. Sis copes de brandi de cristall marca Dartington, 15 euros: una gran oportunitat, sens dubte, perquè una sola de nova té el mateix preu.

British Airways va anunciar el juliol passat que retirava amb efecte immediat els 31 aparells Boeing 747 de la seva flota, una decisió que s'havia previst per al 2024. La caiguda de la demanda per la pandèmia va ser el desencadenant. Els 747 representaven al voltant del 10% de tota la flota de la companyia. Els avions A350 d'Airbus i els Boeing 787, un 25% més eficients quant a consum de combustible, han substituït als 747.

Però més enllà de l'impacte devastador de la crisi del coronavirus en la indústria de l'aviació, el que suposa la venda dels articles de luxe de British Airways és la fi d'una manera d'entendre els viatges en avió. Els vols barats i l'esclat de les companyies de baix cost, aliades finalment amb la pandèmia, han acabat amb una forma de transport molt més vinculada a l'època del privilegi d'uns quants que no pas a la democratització dels vols que s'ha viscut els últims vint-i-cinc anys.