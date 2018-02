Un caça rus és abatut per rebels sirians a Idlib

Un avió de combat rus ha estat abatut aquest dissabte a l'est de la província d'Idleb (nord-oest de Síria) per un grup de rebels, segons ha informat l'ONG Observatori Sirià de Drets Humans. El pilot de la nau ha mort tirotejat un cop va tocar terra amb l'ajuda del seu paracaigudes. Fonts del ministeri de Defensa rus han confirmat la mort del pilot.



Es tracta d'un model Sujoi 25 que ha caigut en una zona entre la localitat de Maarat al Numan i Saraqueb, a l'est d'Idleb controlada per faccions insurgents, on el govern sirià està duent a terme una ofensiva des del passat 25 de desembre amb suport aeri rus.



El bloguer rus Rustem Adagamov ha penjat a Twitter un vídeo en el lloc on presumptament ha impactat l'avió abatut. A les imatges s'aprecien les flames que envolten les restes de l'aparell i a suposats rebels que celebren l'incident.

На месте падения сбитого в Сирии штурмовика Су-25 ВКС России. Пилот катапультировался, официальной информации о его судьбе пока нет. pic.twitter.com/Uf6eyqlcmj — Рустем Адагамов (@adagamov) 3 de febrer de 2018

L'Observatori ha indicat que avions militars i helicòpters han llançat avui un total de 50 atacs aeris contra Idleb, i han mort almenys cinc persones a Saraqueb, una de les ciutats més importants de la província i que s'ubica al costat de la carretera que connecta Alep amb la capital, Damasc.



Els combats entre les tropes governamentals i els seus aliats i l'Organisme d'Alliberament del Llevant, l'aliança de la exfilial d'Al-Qaida, i altres faccions continuen i es concentren a la zona de Tel Tuqan, situada a onze quilòmetres a l'est de Saraqueb.