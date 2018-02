Un himne sense "fills"

Un himne nacional en consonància amb els nous temps. El Senat del Canadà acaba d’aprovar un projecte de llei que permetrà el canvi de la lletra d’'O Canada' per convertir-lo en un himne inclusiu, eliminant-ne les referències exclusivament masculines. La cançó data del 1908, quan el poeta Robert Stanley Weir va fer una versió particular de l’original escrit en francès, però no va ser fins al 1980 quan es va adoptar com a himne en substitució del colonial 'God save the queen', que es manté com a símbol militar.

El text s’ha retocat una dotzena de vegades però no ha estat fins ara que s’ha aconseguit que s’adapti a un llenguatge neutre. La correcció afecta tan sols dues paraules. El vers final parla de "'True patriot love in all thy sons command'", que es podria traduir com "El veritable amor patri que en tots els teus fills regni" i que quedarà substituït a partir d’ara per "'in all of us command'", és a dir, "en tots nosaltres regni". En llengua anglesa, el mot 'sons' [fills] és de gènere masculí i hi ha una paraula diferent per a filla, mentre que l’'us' [nosaltres] és el genèric de la primera persona del plural.



La iniciativa de retocar l’himne arrenca fa uns anys pel diputat liberal Mauril Belange, que va morir el 2016 enmig del debat social i polític obert al país. La seva idea l’han secundat, entre d’altres, l’ex primera ministra Kim Campbell i l’escriptora Margaret Atwood, que ahir es va felicitar a través de les xarxes socials.

En la votació, l’actual 'premier', Justin Trudeau, també ha votat favorablement a la proposta, que ha estat aplaudida per possibilitar la "igualtat de tots els canadencs". Trudeau ha escrit a Twitter que l'aprovació de la modificiació és un "pas positiu cap a la igualtat de gènere".

Mauril’s bill to make O Canada gender neutral passed third reading in the Senate tonight - another positive step towards gender equality. #inallofuscommand — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 de febrer de 2018

Però no tothom ha rebut amb el mateix entusiasme la desaparició dels dos mots masculinitzats, i des de la bancada conservadora el senador Don Plett s'ha mostrat "decebut" que un canvi de la lletra d’un símbol s’hagués fet sense sotmetre’s a un referèndum.