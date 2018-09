El candidat brasiler d'extrema dreta diu que només acceptarà el resultat si guanya

Jair Bolsonaro, el candidat d'extrema dreta a les eleccions presidencials del Brasil –la primera volta de les quals se celebra el 7 d'octubre–, ha declarat en una entrevista a la televisió que només acceptarà els resultats dels comicis si guanya. Bolsonaro, que és capità a la reserva, ha parlat des de l'hospital de São Paulo, on està ingressat des del 6 de setembre, quan va rebre una punyalada a l'abdomen mentre participava en un acte electoral.

"Jo, pel que veig als carrers, no accepto un resultat dels comicis que no sigui la meva elecció", han sigut les paraules literals del candidat, donant per entès que la majoria de l'electorat brasiler votarà per ell. És cert que la seva candidatura encapçala els sondejos, amb un 28% d'intenció de vot en la primera volta. Però és una incògnita saber què passarà el dia de les eleccions.

Per justificar les seves declaracions, Bolsonaro ha qüestionat el sistema de vot electrònic que existeix al Brasil. Segons ell, aquest sistema electoral no es fa servir a cap altre lloc del món. "Lamentablement no tenim manera d'auditar les eleccions", s'ha queixat, i ha opinat que el Partit dels Treballadors –la formació de Lula da Silva– només guanyaria si hi ha frau electoral.

Bolsonaro es presenta a ell mateix com un demòcrata i assegura que el Partit dels Treballadors portaria el Brasil a una situació similar a la de Veneçuela. Està previst que l'ultradretà sigui donat d'alta de l'hospital aquest mateix cap de setmana, però els metges li han recomanat que no surti de casa fins d'aquí uns deu dies.